По-малко заявления за помощ за ученици са подадени в област Добрич

3485 заявления от родители на ученици от първи до четвърти клас и осми клас за еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на учебната година са подадени в регионалната дирекция „Социално подпомагане" в Добрич, съобщи директорът Ирена Баирова. Срокът за подаването им беше от 1 юли до 15 октомври.

В град Добрич заявленията за ученици от първи до четвърти клас са 1878, в община Балчик – 376, в община Ген. Тошево – 224, в община Добричка – 340, в община Каварна – 252, в община Крушари – 76, в община Шабла – 75, в община Тервел – 264.. Подадените заявления през м.г. са били 3518.

За подпомагане на ученици в 8 клас са подадени 905 заявления. От тях подадените в община Балчик са 105, в община Ген. Тошево – 55, в град Добрич – 481, в община Добричка – 91, в община Каварна – 72, в община Крушари – 25, в община Тервел – 56, в община Шабла – 20. През м.г. подадените заявления са били 951.

„Помощта се изплаща на всички семейства независимо от доходите. Получава се на два пъти по 150 лв. – в началото на първия и втория срок, в случай че детето продължи обучението си. За получаването на второто плащане не се подава ново заявление, тъй като проверката дали детето продължава да учи отново е по служебен път. Помощта се възстановява от получателите й, когато детето не постъпи в училище или не продължи обучението си, включително и през втория срок, освен, ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Тя се възстановява и когато в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия от 5 учебни часа без уважителна причина", обясни Баирова.