Смилян отбелязва празника на боба, но с по-ниска реколта

Родопското село Смилян посреща днес гости от цялата страна на традиционния празник на смилянския фасул. Със залп на „фасулено топче" бе открито 23-ото издание на бобения фестивал.

Новата реколта от деликатесния бобен сорт с едри зърна бе представена на изложението „Чиста храна за нас и нашите деца". Гостите бяха почерпени с курбан и боб чорба. Производителите от Смилян и региона дариха 200 кг фасул за празничната трапеза въпреки оскъдната реколта.

Реколтата тази година е прекалено слаба, големите суши точно по време на цъфтежа унищожиха всичко, заяви пред БТА Бойко Златев, производител. Само 3 щанда на местни производители на фасул са показани на изложението базар. „Силното повишение на температурите почти до края на юли доведе до абортиране на цвета и липса на завръз. И въпреки че хората поливаха, културата е много капризна и при температура над 28 градуса тя не прави опрашване и няма добив от продукта", обясни Илия Годев, секретар на читалището в селото. Според него тази година местните фермери усещат особено силно последиците от глобалното затопляне. Смилянският фасул вирее най-добре в района на Смилян и горното поречие на Арда именно заради специфичния климат, който вече се променя. Наред с оскъдните добиви, намаляват постепенно и производителите.

Все по-малко са желаещите да отглеждат фасула, нямало сметка, допълни Албена Хаджиева, дългогодишен производител. Според нея фасулът е поминък за Смилян. Тя обяснява по-високата цена и с повишените разходи по отглеждането. „Наистина е скъпо, ама и трудът му е много. И орачите вземаха повече, а докато го окопаеш 2 пъти, вейките станаха скъпи, трудно се намират", разказа Албена Хаджиева.

Смилянският фасул може да се превърне в поминък за региона според Илия Годев, ако производителите се сдружат, за да обработват по-големи площи, използвайки механизация.

Новата реколта смилянски фасул се появи на някои от щандовете с повишена цена, достигаща 26 и 28 лв. за двата сорта. Известният деликатесен сорт фасул превърна през годините Смилян и околните селища и в популярна туристическа дестинация.

Смилянският фасул беше този елемент на туристическия бранд на горното поречие на Арда, който издърпа всички останали елементи на туристическото предлагане – настаняване, хранене и допълнителни атракции, смята секретарят на читалището.

С популярността на вкусния и полезен фасулен сорт планинският район се превръща и в туристическа марка, смятат производители и хотелиери в Смилян и околните села.