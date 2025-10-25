Караджов отстрани инспектора от ДАИ с положителен тест за дрога, блъснал жена в Пловдив

Служителят отишъл лично в дома й, за да се информира за състоянието й и да се извини

Инспекторът от Областния отдел "Автомобилна администрация" в Пловдив, блъснал възрастна жена при движение на заден ход и чийто тест за наркотици реагира положително, е временно отстранен от работа до излизане на резултатите от кръвните му проби и изясняване на случая. "От името на Министерството на транспорта и съобщенията поднасям своите искрени извинения на пострадалите", заяви министърът и вицепремиер Гроздан Караджов, по чието разпореждане служителят е отстранен, съобщиха от транспортното ведомство.

Както "24 часа" вече писа, инцидентът станал вчера сутрин. Мъжът карал служебен автомобил и пристигнал на паркинга в кв. "Тракия" за провеждане на практически изпит. Тръгнал назад и бутнал жена на около 80 г., която била там със съпруга си. Тестът му за алкохол бил отрицателен, а този за наркотици - положителен.

Пострадалата жена била откарана в болница, а впоследствие освободена за домашно лечение. От министерството уточняват, че е констатирано само леко охлузване на пръста ѝ. Днес инспекторът посетил възрастното семейство в дома им, за да се информира за състоянието им и да поднесе лично своите извинения.