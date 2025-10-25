Зоопарк във Франция връща в Китай две големи панди, „пенсионирали се“

Оставят след себе си близнаци, родени по време на 13-годишния им престой

Големите панди Хуан Хуан и Юан Цзъ, звезди на френския зоопарк "Бовал", ще се „пенсионират" и завърнат в Китай следващия месец, оставяйки след себе си близнаци, родени по време на 13-годишния им престой, чиято цел бе да укрепят дипломатическите връзки, пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Служителката на зоопарка Делфин Пувро, която се грижи за тях от пристигането им през 2012 г., казва, че цени всеки момент, който остава преди заминаването им, предизвикано от бъбречните проблеми на Хуан Хуан.

„Те са много специални животни", каза тя пред Ройтерс, преди пандите да влязат в карантина преди пътуването, като добави, че от самото начало е изпитвала силна привързаност към тях.

„Ще се грижим за тях всеки ден и, преди всичко, ще се погрижим да са добре през този период... Разбира се, ще се възползваме максимално от времето, което ни остава с тях, преди да заминат."

Миналия месец зоопаркът, разположен на 250 км южно от Париж, обяви, че двойката ще напусне в края на ноември поради бъбречното заболяване на Хуан Хуан. Това ще бъде последната възможност за тях да предприемат пътуването, се посочва в съобщението.

Пандите Хуан Хуан и Юан Цзъ, и двете на 17 години, бяха предоставени на Франция от Пекин през 2012 г., като пристигането им беше приветствано като знак за затопляне на дипломатическите отношения. По време на престоя си във Франция те родиха близнаци, които ще останат в Бовал.

„Аз преживях процеса на размножаване, който беше много важен момент – раждането на първото бебе панда във Франция", каза Пувро. „Това е много емоционално, защото бебето панда е много малко, когато се роди – от 100 до 140 грама."

Анаис Мори, маркетинг директор на зоопарка, каза, че вече водят преговори за приемането на още панди от Китай.

„В Китай пандата се счита за национално съкровище, така че да я повериш на друга държава е голям знак на доверие", каза тя. „Китайските посланици идват тук за първата си официална визита, а всеки френски президент също идва в Бовал, за да види пандите. Това е силен символ на френско-китайските отношения", обобщава Анаис Мори.