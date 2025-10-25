Бойко Найденов за побоя над Иво Илиев: Не е случайно, и преди имаше нападнати с чукове

Не вярвам да е случайно нападение. И преди години имаше нападнати с чукове, свързани с правосъдието, случаите не станаха медийно известни. Не става дума за магистрати, обяви бившият шеф на националното следствие и настоящ адвокат Бойко Найденов в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVANEWS. Думите му бяха по повод нападението с чук над прокурора от Софийската градска прокуратура Иво Илиев.

МВР трябва да стигне до извършителя и до поръчителя на нападението, обяви Найденов и добави, че, докато бил магистрат, не е чувствал заплахи. А ако е чувствал, те са били за негова сметка.

Да се отправят заплахи към магистрати е нещо много рядко, обясни още Бойко Найденов. По думите му "не сме страна с такава престъпност, която да напада магистрати". Според него назначенията, които се правят от ВСС в момента, са на ръба на закона, защото може да бъдат оспорени. По думите му неговото усещане било, че в момента в прокуратурата се изчаква, за да се види какво ще стане с главния прокурор.