Променят движението по улици в Русе заради снимките на филм

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във връзка с реализацията на снимачния процес на игралния филм „Вечерна сватба", ще бъдат въведени временни ограничения в движението на определени улици в Русе, както следва:

• на 26 октомври от 14 до 21 ч. - периодично затваряне на ул. „Цариброд";

• на 27 октомври от 8 до 12 ч. – периодично затваряне пред Регионален исторически музей Русе.

Община Русе призовава за разбиране и търпение от страна на жителите на града и уверява, че мерките се налагат с цел осигуряване на безопасността по време на снимачния процес.