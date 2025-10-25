Мощи и икона на св. вмчк Димитър Солунски бяха посрещнати тържествено в Кюстендил

С църковен звън в Кюстендил днес тържествено бяха посрещнати мощи на св. вмчк Димитър Солунски. Десетки миряни дойдоха в храма "Св. вмчк Димитър Солунски", за да се поклонят на светинята, която е дарение от дядо Сионий от Бачковския манастир.

Заедно с иконата в храма днес пристигна и икона на светеца, изработена специално за храма и храмовия му празник. Иконата и частицата св. мощи е останат в църквата в Кюстендил за вечни времена, казаха от Архиерейското наместничество в града, цитирани от БТА.

След освет на иконата в храма тази вечер беше отслужена празнична вечерня с петохлебие, а утре по повод храмовият празник ще бъде отслужена и патриаршеска света литургия. Софийският митрополит и български патриарх Даниил ще пристигне утре сутринта.

В навечерието на отбелязването на празника на църквата, носеща името на светеца, който е един от покровителите на града, се отбелязват 160 години от полагането на основите на храма, каза Велбъждският епископ Исаак. По този повод вчера в двора на църквата беше открита фотоизложба, посветена на храма, и разказваща историята му.

Днес в храма се провеждат редовни богослужения, беседи и възпоменания, а в двора му се организират различни духовни мероприятия, обединяващи различни поколения. На храмовия празник утре - 26 октомври, Димитровден, по традиция стотици вярващи се събират да почетат небесния покровител св. вмчк Димитър Солунски и да отправят молитва към Бога. Храмът и днес остава опора на знанието и добродетелта, разказаха от църквата.