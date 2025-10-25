Взеха книжката на шофьор, карал без номера по време на тест драйв в Асеновград, съдът му я върна

Прокурор отказал да образува производство, тъй като мъжът само пробвал колата - полицаите го спрели пред автокъщата

МВР му плаща 600 лв. за адвокат

Шофьор от крумовградското село Черничево можеше да се раздели с книжката си, след като униформени го спипали да кара без регистрационни табели в Асеновград. Мъжът се сдобил с акт, а в последствие и с наказателно постановление, според което бил лишен от право да управлява МПС за 6 месеца и му била наложена глоба от 200 лв. Водачът обжалвал и Асеновградският районен съд е отменил наказанието, понеже ставало въпрос за маловажен случай.

Около 17,30 ч. на 19 март полицаи видели "Фолксваген Пасат" без номера да се движи по ул."Цар Иван Асен Втори" до № 146 и разпоредили на водача да спре. Мъжът обяснил, че взел колата от автокъща, за да я пробва, но служителите на реда му съставили акт.

В хода на последвалата проверка се установило, че той наистина е посетил салона, намиращ се точно на ул."Цар Иван Асен Втори" 146 и е бил спрян от полицаите непосредствено след излизането на пътя. Прокурор е отказал да образува досъдебно производство, тъй като макар да е налице състав на престъпление, случаят е малозначителен. Шофьорът карал много кратко без табели, само за да прецени дали да купи колата или не. Освен това е неосъждан, има книжка от 1995 г. и за това време са му съставяни едва 4 акта, като последното нарушение е от 2012-а.

След отказа на прокурора на водача е било издадено обжалваното наказателно постановление, а съдът е споделил мнението на държавния обвинител. "Касае се за изключително ниско засягане на охраняваните обществени отношения и охранявания обществен интерес", посочват магистратите и отменят наказанието. Те осъждат МВР да плати на шофьора 600 лв. разходи за адвокат.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Административния съд в Пловдив.