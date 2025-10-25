Хиляди на празника на еленския бут

Празникът на еленския бут за дванайсти път събра хиляди хора от цялата страна във възрожденското градче Елена. Вниманието на гостите привлякоха най-голямата правена някога баница с еленски бут и шествието със 124-метровото българско знаме, символизиращо броя на населените места в общината.

Трибагреникът бе носен от деца и младежи в народни носии, предвождани от Етрополската духова музика. Водещ на тридневната празнична програма в центъра на града е актьорът Ненчо Балабанов, а сред изпълнителите, които забавляват гостите на празненствата са Глория, Володя Стоянов, Валя и Поли Паскова.

По улиците на Елена са разположени щандове с различни кулинарни изкушения, занаятчийски произведения и изложба базар на читалищата от региона. Оформени са фото кътове, изложбени пространства, места за дегустации, състезания, а за най-малките има и лунапарк.

При официалното откриване на празника кметът на Елена инж. Дилян Млъзев приветства всички гости и припомни, че в миналото градът е бил занаятчийски център, в който са живеели уважавани чорбаджии и са се спазвали стари традиции, сред които е и производството на еленския бут. Затова през 2012 г. след известно прекъсване празникът е възобновен съвместно с Местния съвет по туризъм, а от няколко години насам и с помощта на Сдружение „Еленски бут".

Интересното тази година е, че и самите производители бяха амбицирани да покажат оригинални идеи – трон на Царя на еленския бут, кът с прасешко семейство, огромни стени с еленски бут, коментира пред журналисти кметът. Той изрази задоволството си, че всички места за настаняване с около 3000 легла са запълнени за празника, като някои от тях са резервирани още от миналата година и месеци преди събитието. Той допълни, че е имал работна среща с министъра на туризма, с когото са обсъдили какво още може да се направи за туризма в града и региона. Празникът на еленския бут е само най-шареното мънисто от броеницата от празници и неща, които Елена може да предложи на своите гости, подчерта Дилян Млъзев.

Ръководителят на представителството на Европейската комисия Йорданка Чобанова също поднесе своето приветствие. Намираме с в сърцето на Балкана, в магическата Елена, откъдето са и моите корени, каза тя. Освен че Елена е град с изключителна история, в който са живели много видни личности, е и град с богати традиции. Днешният празник не е просто кулинарен, а празник на духа, на трудолюбието и на корените, с които еленчани много се гордеят. Той вече се е превърнал в истински европейски фестивал, който привлича с гостоприемството си, с колорита, топлината и уникалността си.

Чобанова подчерта, че от Европейската комисия оказват силна подкрепа еленския бут да се превърне в защитено географско указание.

Пред журналисти Чобанова коментира, че политиката на Европейския съюз е насочена към защита на географските продукти, които имат своя уникалност и характер, както е при еленския бут. Доказва се, че местните биопродукти веднъж регистрирани със своето географско значение водят и до много по-висока печалба за производителите им, обясни тя. Това е защита за местния поминък, каквато е и една от големите цели на Европа, и неслучайно тази година мотото на Европейската комисия е „Избирай европейското, купувай местното!".

Към присъстващите на празника се обърна и областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева. Еленският бут е легенда, която минава през поколенията, съхранявайки традициите и културата, а град Елена е средище на традиционните човешки ценности и идеали, каза тя.

На официалното откриване на празненствата присъстваха народните представители от ГЕРБ Димитър Николов и Михаил Митов, кметовете на Павликени инж. Емануил Манолов и на Лясковец Васил Христов, председателите на Общинските съвети в Стражица Илиян Маринов и в Елена Стоян Златев. Сред официалните лица бяха още председателят на Местния съвет по туризъм в Елена Стелиан Савов, заместник-кметът на Стражица Стела Соколова, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново старши комисар Красимир Кръстев, председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Орджанов. Присъстваха ръководители и представители на областни и местни структури и институции, почетни граждани, партньори и приятели на община Елена.

Пред БТА Иван Трухчев и синът му Мартин Трухчев, които са собственици на комплекс за туризъм, механа и едни от най-известните производители на еленски бут казаха, че майсторлъкът в приготвянето му се крие в традиционната рецепта, предавана от поколение на поколение. Мартин, който заедно с брат си продължава наследеното от техните баща и дядо допълни, че младите имат отговорната задача да продължат и надградят досегашното.

Трухчеви казаха, че в Елена вече има регистрирани пет производители, които са основали сдружение, една от целите на което е еленския бут да бъде официално обявен за защитено географско указание. Според тях свиневъдството в България вече се е посъвзело след преминаването на болестите по прасетата и има големи български ферми, които предоставят възможност за прясна суровина. Трухчеви добавиха, че за производството на еленския бут вече се използва и месо от новата порода „Черен ангел", чиито вкусови качества са в пъти по-добри.

Празникът в Елена продължава, като утре на сцената на площада ще излязат Поли Паскова и Володя Стоянов, а в салона на Народно читалище „Напредък" зрителите ще могат да гледат постановката на разградския театър „Телевизионни игри".