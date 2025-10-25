ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българска делегация поднесе венци на гроба на епис...

Хиляди на празника на еленския бут

Празникът на еленския бут за дванайсти път събра хиляди хора от цялата страна във възрожденското градче Елена. Кадър: бТВ

Празникът на еленския бут за дванайсти път събра хиляди хора от цялата страна във възрожденското градче Елена. Вниманието на гостите привлякоха най-голямата правена някога баница с еленски бут и шествието със 124-метровото българско знаме, символизиращо броя на населените места в общината.

Трибагреникът бе носен от деца и младежи в народни носии, предвождани от Етрополската духова музика. Водещ на тридневната празнична програма в центъра на града е актьорът Ненчо Балабанов, а сред изпълнителите, които забавляват гостите на празненствата са Глория, Володя Стоянов, Валя и Поли Паскова.

По улиците на Елена са разположени щандове с различни кулинарни изкушения, занаятчийски произведения и изложба базар на читалищата от региона. Оформени са фото кътове, изложбени пространства, места за дегустации, състезания, а за най-малките има и лунапарк.

При официалното откриване на празника кметът на Елена инж. Дилян Млъзев приветства всички гости и припомни, че в миналото градът е бил занаятчийски център, в който са живеели уважавани чорбаджии и са се спазвали стари традиции, сред които е и производството на еленския бут. Затова през 2012 г. след известно прекъсване празникът е възобновен съвместно с Местния съвет по туризъм, а от няколко години насам и с помощта на Сдружение „Еленски бут".

Интересното тази година е, че и самите производители бяха амбицирани да покажат оригинални идеи – трон на Царя на еленския бут, кът с прасешко семейство, огромни стени с еленски бут, коментира пред журналисти кметът. Той изрази задоволството си, че всички места за настаняване с около 3000 легла са запълнени за празника, като някои от тях са резервирани още от миналата година и месеци преди събитието. Той допълни, че е имал работна среща с министъра на туризма, с когото са обсъдили какво още може да се направи за туризма в града и региона. Празникът на еленския бут е само най-шареното мънисто от броеницата от празници и неща, които Елена може да предложи на своите гости, подчерта Дилян Млъзев.

Ръководителят на представителството на Европейската комисия Йорданка Чобанова също поднесе своето приветствие. Намираме с в сърцето на Балкана, в магическата Елена, откъдето са и моите корени, каза тя. Освен че Елена е град с изключителна история, в който са живели много видни личности, е и град с богати традиции. Днешният празник не е просто кулинарен, а празник на духа, на трудолюбието и на корените, с които еленчани много се гордеят. Той вече се е превърнал в истински европейски фестивал, който привлича с гостоприемството си, с колорита, топлината и уникалността си.

Чобанова подчерта, че от Европейската комисия оказват силна подкрепа еленския бут да се превърне в защитено географско указание.

Пред журналисти Чобанова коментира, че политиката на Европейския съюз е насочена към защита на географските продукти, които имат своя уникалност и характер, както е при еленския бут. Доказва се, че местните биопродукти веднъж регистрирани със своето географско значение водят и до много по-висока печалба за производителите им, обясни тя. Това е защита за местния поминък, каквато е и една от големите цели на Европа, и неслучайно тази година мотото на Европейската комисия е „Избирай европейското, купувай местното!".

Към присъстващите на празника се обърна и областният управител на Велико Търново Юлия Ликоманова-Мутафчиева. Еленският бут е легенда, която минава през поколенията, съхранявайки традициите и културата, а град Елена е средище на традиционните човешки ценности и идеали, каза тя.

На официалното откриване на празненствата присъстваха народните представители от ГЕРБ Димитър Николов и Михаил Митов, кметовете на Павликени инж. Емануил Манолов и на Лясковец Васил Христов, председателите на Общинските съвети в Стражица Илиян Маринов и в Елена Стоян Златев. Сред официалните лица бяха още председателят на Местния съвет по туризъм в Елена Стелиан Савов, заместник-кметът на Стражица Стела Соколова, директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" във Велико Търново старши комисар Красимир Кръстев, председателят на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Орджанов. Присъстваха ръководители и представители на областни и местни структури и институции, почетни граждани, партньори и приятели на община Елена.

Пред БТА Иван Трухчев и синът му Мартин Трухчев, които са собственици на комплекс за туризъм, механа и едни от най-известните производители на еленски бут казаха, че майсторлъкът в приготвянето му се крие в традиционната рецепта, предавана от поколение на поколение. Мартин, който заедно с брат си продължава наследеното от техните баща и дядо допълни, че младите имат отговорната задача да продължат и надградят досегашното.

Трухчеви казаха, че в Елена вече има регистрирани пет производители, които са основали сдружение, една от целите на което е еленския бут да бъде официално обявен за защитено географско указание. Според тях свиневъдството в България вече се е посъвзело след преминаването на болестите по прасетата и има големи български ферми, които предоставят възможност за прясна суровина. Трухчеви добавиха, че за производството на еленския бут вече се използва и месо от новата порода „Черен ангел", чиито вкусови качества са в пъти по-добри.

Празникът в Елена продължава, като утре на сцената на площада ще излязат Поли Паскова и Володя Стоянов, а в салона на Народно читалище „Напредък" зрителите ще могат да гледат постановката на разградския театър „Телевизионни игри".

