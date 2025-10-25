Тази нощ връщаме стрелките с час назад

Тази нощ в 4 часа минаваме към астрономическото време, известно още като зимно часово. Връщаме стрелките с един час назад, в 3 часа.

Така ще е до 30 март, когато пък минаваме към лятното.

Тази смяна на часовото време не се приема от болшинството от гражданите на Европейския съюз и надеждата е да е за последно. Преди дни Испания отново върна дебата за сезонната смяна на часовото време 8 години след като страните от ЕС не постигнаха съгласие.

През 2018 г. тогавашният председател на ЕК Жан-Клод Юнкер обяви, че стартира ускорена процедура за премахването на смяната на часа. Тогава беше предвидено, че Европа за последно връща стрелките на 31 март 2019 г., ако постигнат съгласие за лятното време, или 27 октомври 2019 г., ако се споразумеят за зимното. През март 2019 г. Европейският парламент одобри предложение на комисията, според което трябваше до пролетта на 2021 г. всички държави да изберат едното време и да останат в него за постоянно. Но до финално решение не се стигна, тъй като правителствата не постигнаха единодушие. Последваха ковид кризата и войната в Украйна и въпросът остана извън фокуса на ЕС.

Проучване на ЕК от 2018 г. сочи, че 84% от общо 6,4 млн. европейци, участвали в анкетата, искат Брюксел да сложи край на местенето на стрелките. Страните, които са били най-категорични, са Финландия (95%), Полша (95%), Испания (93%), Литва (91%) и Унгария (90%). Единствените, в които мнозинството са отговорили, че предпочитат въртенето на стрелките да остане, са Гърция и Кипър - съответно 56 и 53%.

Представители на северните членки на ЕС неведнъж са изразявали загриженост, че практиката има отрицателни физически и психически ефекти върху 20% от населението на Европа.

Местенето на стрелките в Европа е въведено през 1976 г. по искане на Франция. Идеята за смяна на времето първо хрумва на Бенджамин Франклин. Той пише писмо до редактор на вестник "Парижки журнал" през 1784 г., като предлага на парижани да стават и да си лягат по-рано. В България тази практика е въведена през 1979 г.

У нас през 2018 г. Министерството на енергетиката инициира анкета, в която участваха над 17 000 души с коментари и дори със свободен текст. 96% гласуваха "за" преустановяването на сезонните промени на часовото време. От тях 51% подкрепиха лятното часово време, 38% - зимното, а 7% не можеха да изберат кое да остане за постоянно. След резултатите от анкетата от енергийното министерство коментираха, че не преобладават категорични предпочитания за установяване на постоянно лятно или зимно часово време. Но все пак има превес на мненията за лятното.

Какво ще стане от поредния дебат, предстои да се разбере. Това, което тази нощ предстои е да преместим отново стрелките.