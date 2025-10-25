ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

10 хил. лв. за Тони Стораро ли? Поне да беше за пъ...

Времето София 15° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21579983 www.24chasa.bg

Млад мъж пада от 20 м по време на лов край Велинград, откаран е с въздушна линейка в болница

3044
Въздушна линейка. СНИМКА: Мартин Джокин

Млад мъж е пострадал тежко по време на лов край Велинград и е откаран с въздушна линейка в столична болница, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от БТА.

Той уточни, че пострадалият е на 28 години, а инцидентът е станал по време на ловен излет в пресечена и стръмна местност в района на село Драгиново. Според очевидци мъжът се е подхлъзнал и е пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере, посочи Стоянов.

Пристигайки на мястото, екип на "Спешна помощ" е установил, че състоянието на пострадалия не позволява да бъде транспортиран по земя, тъй като крие опасност за живота му, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.

Младият мъж е изваден от дерето от членовете на ловната дружинка, а впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са помогнали той да бъде пренесен до мястото, където е успяла да кацне въздушната линейка.

Въздушна линейка. СНИМКА: Мартин Джокин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)