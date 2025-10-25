ПП: Конгресът на АЛДЕ прие резолюция срещу политическите арести в България

"С резолюция срещу политическите арести, политически мотивираните преследвания и ерозията на върховенството на правото в България излезе конгресът на Алианса на демократите и либералите в Европа (АЛДЕ), който се проведе на 24 и 25 октомври в Брюксел", съобщава пресцентърът на "Продължаваме промяната".

В него от страна на ПП са участвали председателят на партията Асен Василев, съпредседателят на парламентарната група на ПП-ДБ Николай Денков, бившият съпредседател на ПП Кирил Петков и заместник-председателят на ПГ на ПП-ДБ Лена Бориславова.

В резолюцията партиите от АЛДЕ се призовават да повдигнат въпроса за "незаконосъобразните политически задържания в България пред националните си парламенти, като поискат изслушвания с външните министри и чрез своите посланици в България", се посочва в информацията, цитирана от БТА.

Настоява се и за временно преустановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост на България до освобождаването на всички политически затворници, пишат от ПП.

Потвърдено е било решението за организиране на мисия на АЛДЕ за установяване на факти в България, която да оцени състоянието на върховенството на правото и да докладва на Бюрото на АЛДЕ.

Преди няколко дни при дебатите в Европарламента председателят на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) Свеня Хан призова Европейската комисия да действа сега. Защото, по думите ѝ, ако изгубим демокрацията в България, ще изгубим самата България. Дискусията беше инициирана от групата на „Обнови Европа" и посветена на "продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на правото в България", съобщиха от "Продължаваме промяната".