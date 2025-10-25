В Кюстендил отбелязаха 35 години от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Израел

Тридесет и петата годишнина от възстановяването на дипломатическите отношения между Израел и България беше отбелязана тази вечер с две културни събития в Кюстендил, които събраха представители на местната власт, на културните среди, любители на изобразителното изкуство и класическата музика.

Във фоайето на Общинския театър беше открита изложба на Зои Север – "Израел от сапфир и злато: Приказка за два града", а по-късно в художествената галерия "Владимир Димитров – Майстора" пианистката Дорел Голан изнесе самостоятелен рецитал.

Изключително съм щастлив, че Кюстендил е домакин на изложба, която свързва Кюстендил и Израел, каза по време на откриването на експозицията в театъра председателят на Общинския съвет в Кюстендил Димитър Велинов. Той благодари на посланика на Израел Йоси Леви Сфари и изтъкна, че такива събития показват мостовете между България и Израел, като пожела дългогодишното приятелство да продължава да се развива, съобщава БТА.

Огромна чест за мен е да представим тази изложба в Кюстендил, каза посланикът на Израел Йоси Леви Сфари. Преди това експозицията е била показана в Министерството на културата в София, както и във Варна. "За нас е много важно да запазим връзките изградени между Кюстендил и Израел. Ние никога няма да забравим че тези личности, които са се възпротивили на депортирането на евреите, са от този град", каза посланикът на Израел. Той разказа, че изложбата споделя с кюстендилските си зрители красотата на Свещената земя, а картините на родената в Украйна и емигрирала в Израел художничка пресъздават градовете Тел Авив и Йерусалим. Дори и днес художничката работи в Израел, но подпомага Украйна, каза Йоси Леви Сфари.

По-късно в художествената галерия кметът на Кюстендил Огнян Атанасов благодари за организираните в града събития и посочи, че такива културни прояви затвърждават традиционните отношения с Държавата Израел. Атанасов подари на посланика на Израел дърворезба, пресъздаваща картина на Владимир Димитров - Майстора, изработена от местен занаятчия, работещ в открития наскоро в града Център на занаятите.

"Естествено е такива събития да сближават Кюстендил и Израел. Винаги сме говорили за добрите отношения между България и Израел, но Кюстендил е символ и е знаков град за нас", посочи израелският посланик. Той даде началото на концерта на прочутата израелска пианистка Дорел Голан, който беше организиран в знак на уважение към историческата роля на града и неговите жители. Ние всички, в целия свят, говорим езика на музиката, каза посланикът на Израел.

Събитията отбелязват дългогодишното приятелство между Израел и България и насърчават културния обмен между двата народа, посочиха организаторите.