10 хил. лв. за Тони Стораро ли? Поне да беше за пъ...

29-годишен открадна чантата на пловдивчанка, вътре имало проследяващо устройство

Никола Михайлов

СНИМКА: Пиксабей

Заловили го на следващия ден

Проследяващо устройство се оказа част от плячката на 29-годишен крадец, задигнал чантата на жена в центъра на града. 

Около 22,15 ч. на 23 септември мъжът издърпал насила "диагоналката" от жертвата си в района на кръстовището между бул. "Руски" и ул. "Христо Г. Данов". Самата чантичка била на стойност 70 лв., вътре имало 50 лв. кеш и 4 ключа, но и малко проследяващо устройство. На следващия ден заради съвместната работа на служителите от Второ районно и управлението в Раковски самоличността на извършителя била установена, а той - задържан. 

Малко по-малко от месец по-късно крадецът се изправил пред Районния съд в Пловдив, където признал вина и се споразумял с прокуратурата. Договорил една година условно с 36 м. изпитателен срок. Трябва и да плати 150,76 лв. разноски по делото. 

СНИМКА: Пиксабей

