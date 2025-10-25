Детето, пострадало при Седемте рилски езера, остава в детската неврохирургия на "Пирогов"

Детето, пострадало в района на Седемте рилски езера, е преминало подробни прегледи и изследвания в детската притовошокова зала на болница "Пирогов" и след преценка на медицинския екип, остава в детската неврохирургия в лечебното заведение. Това съобщиха на сайта си от "Пирогов". Те информират, че транспортираното в болницата момченце е с височинна травма.

По-рано от Планинската спасителна служба на БЧК казаха, че детето се е плъзнало по снежна пряспа и е получило травми на главата и други охлузвания. Инцидентът е станал около 15 часа днес. Планински спасители от отряда в Дупница са оказали първа помощ, транспортирали са пострадалото дете до мястото, където го е чакал медицински хеликоптер, а след това е откарано в лечебното заведение.