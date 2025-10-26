Рая Назарян: Оценяваме високо, че ДПС "Ново начало" се отказаха от ръководни постове в парламента

Финансовата стабилност, приемането на Плана за възстановяване, влизането в еврото - това бяха основните задачи, заради които бе създадена управляващата коалиция. После обаче се случиха промени - АСП напусна, а стратегически важните приоритети за страната бяха подкрепяни от колегите от "Ново начало". След напускането на АСП беше трудно дори да сформираме кворум в Народното събрание.

Някои министри се капсулираха, увлечени да изпълняват само своите програми. Всичко това натрупа напрежение, а изборите в Пазарджик бяха катализатор.

Този процес описа Рая Назарян - зам.-председател на НС и на парламентарната група на ГЕРБ, като причина лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да заговори за преформатиране на управлението след вота в Пазарджик, спечелен убедително от ДПС "Ново начало".

Оказало се обаче полезно, защото по думите й коалиционните партньори възстановили диалога и видели, че могат да си говорят откровено и да продължат напред.

Няма министерства, които да са дадени на концесия, категорична бе Рая Назарян в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви. Но отказа да назове кои министерства са били капсулирани, тъй като разговорът бил възстановен.

Ние сме изключително благодарни, че ДПС "Ново начало" ще подкрепят и че имаме гаранцията за тяхната подкрепа, и оценяваме много високо, че те имат своята самодисциплина да преценят, че сами не желаят да участват в ръководните органи на Народното събрание, за да не създават допълнително напрежение, заяви Назарян. По думите й в момента партията на Пеевски гарантира стабилността на управляващата коалиция.

Пълният мандат е правило, а не изключение, напомни зам-шефката на ГЕРБ: " В коалицията сме взели решение да се движим по правилата, не по изключенията".

Тя обясни, че се изчаква решението на пленума на БСП днес за ротацията в Народното събрание, при която Наталия Киселова трябва да бъде заменена от нея. Каквото и да е то, ще бъде обсъдено на Съвета за съвместно управление на коалицията. Тогава ще се реши и какъв да е периодът на ротацията. ИТН и ДПС "Ново начало" вече обявиха, че ще подкрепят смяната на Киселова с Рая Назарян.

Не очаквайте от мен като бивш председател на Народното събрание да критикувам други председатели, каза тя на въпрос за грешките на Киселова.

В политиката нищо не се дължи никому, аз съм била председател на парламента без мнозинство, припомни тя.

ГЕРБ има над 100 000 души членска маса, само тази година сме приели нови 1000, каза Назарян.

Според нея Румен Радев копирал Бойко Борисов, който преди години също карал личната си кола. Може би му е фен и като бъдещ партиен лидер иска да се сбори с нашия лидер, предположи тя.