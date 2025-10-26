ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Район "Изгрев" проверява театралната школа на култ...

Явор Божанков: Няма да подкрепим друг председател на парламента

Явор Божанков СНИМКА: Николай Литов

Великото преформатиране на Борисов завърши с ротация, но ако той не излезе да каже кои министерства се дават на концесии, нищо добро не ни чака. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Според него моделът от изборите в Пазарджик щял да се повтори, защото подкрепата за ГЕРБ се свивала.

Ние няма да подкрепим друг председател на Народното събрание при това управляващо мнозинство, категоричен бе Божанков.  После Божанков уточни, че парламентарната група още не е взела решение и споделял личното си мнение.

Никаква колаборация с ДПС "Ново начало" и с "Възраждане" - това били двете червени линии на ПП. Божанков обаче критикува ръководството на "Промяната", които залитали понякога в подобни колаборации.

Депутатът определи президента Румен Радев като най-проруския президент, а с решението да бъдат отнети служебните коли на администрацията му управляващите го направили герой.

В този бюджет трябва да ограничим държавните разходи и да направим реформи. Ако не, след 2 години ще трябва да вдигаме данъци, каза още депутатът.

