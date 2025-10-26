59 пожара за загасени за денонощието, един човек е загинал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

През изминалото денонощие екипите на пожарната са реагирали на 90 сигнала за произшествия, ликвидирани са общо 59 пожара, съобщават на интернет страницата си от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН), пише БТА. При пожарите е загинал един човек.

Преки материални щети са причинили 11 пожара, от които: пет в жилищни сгради;, един - в промишлени сгради, два - в транспортни средства, един в селското стопанство, един - в съоръжения на открито.

Без нанесени материални щети са възникнали 48 пожара, от които девет - в сухи треви, горска постеля и храсти, 35 - в отпадъци и др.

Извършени са 24 спасителни дейности и помощни операции.

На телефонната линия са били подадени и седем лъжливи повиквания, съобщиха ГДПБЗН.

На 24 октомври в 1:45 часа в РДПБЗН-Плевен е съобщено за пожар в къща в града. Произшествието е ликвидирано с два пожарни автомобила и шестима пожарникари. Загинала е жена на 58 години.