Божидар Божанов: Партиите в опозиция са готови за предсрочни избори

Партиите в опозиция са готови за предсрочни избори, даде да се разбере Божидар Божанов, съпредседател на "Да, България" пред Нова тв.

Основната нелегитимна власт, която натрупа Делян Пеевски през службите стана 2017-2021 г. Законопроектите, които сме подписвали заедно не са много. Те са били свързани с приоритети, които са наши приоритети - едното е за оръжия за Украйна. А това, което се случи с промените в конституцията беше удар именно по Пеевски. Той ги подкрепи с надеждата да излезе от санкциите по "Магнитски". Затова той ги подкрепи, а целта беше да го обезвластят, той започна да губи влияние и се наложи да ги отменят от КС", смята той.

„Да, България" ще изпрати сигнал до американското правителство относно банковите сметки на Делян Пеевски, заяви Божанов. По думите му документите ще бъдат изпратени в понеделник, като сигналът е основан на данни от декларациите на Пеевски, в които той сам посочва, че притежава сметки в щатски долари.

„Явно български банки обслужват тези сметки, което е незаконно", заяви Божанов.

От формацията вече са подали сигнал и към Комисията за противодействие на корупцията (КПК) за несъответствие от около 100 милиона лева между средствата, които фирмите, свързани с Пеевски, декларират, и това, което самият той посочва като получени доходи.

На въпроса дали биха сега биха подкрепяли мнозинството, той категорично заяви, че трябва да има разбирателство по коалиционното споразумение, което премахва влиянието на Делян Пеевски.

Управленията вече ще бъдат коалиционни, това е ясно на всички, каза още той и добави, че за момента коалицията не обсъжда нов вот на недоверие.

Няма да предлагаме председател, не сме част от мнозинството, категоричен бе той относно въпроса за ротацията на председателя на парламента. Според него сега се застъпва този механизъм, за да си успокоят отношенията в коалицията.

Относно американските санкции според Божанов трябва да бъдат изслушани компетентните институции, но когато не поискали такова, не се състояло, за да стане ясно какво следва оттук-нататък. "Очаквам правителството да държи обществото в течение, с мотивирани аргументи", каза още той.