Тома Биков: Готвим се за пълен мандат

На този етап няма да има промяна на премиер и министри. Не случайно поехме ангажимента за пълен мандат, защото един от основните смисли на това правителство, е да стабилизира политическата система и икономическата ситуация, коментира Тома Биков от ГЕРБ-СДС пред Нова тв и затвърди, че се готвят за четиригодишен мандат.

"То беше казано каква е формулата на участието на ДПС-НН. От 10 месеца сме три коалиционни партньора, възползвали сме от различна подкрепа по различни теми. Това, което беше заявено преди дни е, че трите партиите в мнозинството продължават, а ДПС-НН ще подкрепят без да искат нищо. Това според мен не е радикална промяна на формулата на управление", коментира той участието на ДПС-НН в управлението.

Извън наслояването на различни коментари, това, което беше очертано бяха два варианта - единият, е това правителство да продължи в рамките на тази формула, в тези рамки биха могли да се правят помени, другият вариант е да отидем на предсрочни избори. Това са двата варианта и не защото не искаме да има трети, просто няма такъв, добави той.

По думите му едва ли има някой, който може да си представи, че от ПП-ДБ са готови да участват в тази формула или в която и да е друга.

"Всяка фраза на Борисов се превръща в сентенция. Това, което искаше да каже е, че имат отношения и когато каже да е да, и когато каже не е не. И това важи и за двамата", коментира Биков относно думите на Бойко Борисов пред дни, че е готов да изпълнява това, което му каже Делян Пеевски, защото и той се съобразявал с него.

ГЕРБ-СДС в последните години беше третиран като платформа за осъществяване на приоритети на други партии, защото винаги сме имали най-много депутати. Моето лично мнение е, че ГЕРБ-СДС, трябва да прекрати тази нагласа и да подчертаем, че сме първа политическа сила и най-много приоритети трябва да бъдат изпълнени на ГЕРБ. Смятам, че сме жива партия, имаме си проблемите, но загрижеността, че сме мъртви от формации три пъти по-малки, ми се вижда в повече, добави той.

На въпроса кой държи депутатите на ГЕРБ, той отговори: Председателят на партията, Бойко Борисов, държи депутатите на ГЕРБ, не виждам смисъл от конспиративни теории".

Не участвам в преговорите за ротация на председателят, но според мен не е проблем да се ротира. Никой не е казал, че не харесваме как работи Наталия Киселова, но смятаме, че е логично при тази ситуация да се случват така нещата, каза той относно предложението за ротация на председателя на Народното събрание.