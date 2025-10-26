Спасиха зрението на испански студент, прострелян с пушка пред нощен клуб в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Зрението на млад испански студент беше спасено от екипа на Очна клиника към УМБАЛ „Александровска", след като младежът беше прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София.

Инцидентът е станал вечерта на 24 октомври, съобщи проф. Александър Оскар в профила си във Facebook.

Няма официално подаден сигнал за стрелбата, съобщава Нова тв.

По думите на д-р Оскар, пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му.

При извършения спешен офталмологичен преглед е установено метално чуждо тяло в орбитата на дясното око, както и разкъсна рана на клепача, съответстваща на входно отвърстие от прострелване. Зрението на пациента към момента на приемане е било силно намалено – до броене на пръсти пред окото, пише проф. Александър Оскар в профила си във Фейсбук.

След пълни изследвания и подготовка, екипът на доц. Яни Здравков извършва спешна операция, при която успешно е отстранено металното чуждо тяло – сачма от въздушна (газова) пушка. Операцията е преминала успешно, а състоянието на пациента е стабилно.

Благодарение на отдадеността и професионализма на екип един млад човек отново ще може да вижда света ясно, посочва д-р Оскар.