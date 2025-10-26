Сачева: Участието на ДПС-НН като парламентарна подкрепа нито е ново, нито може да е скрито

"Не виждам какво толкова драматично или съдбовно се е случило - ние от самото начало казваме, че сме правителство на малцинството и че сме благодарни на всички, които подкрепят кабинета. Участието на ДПС-НН като парламентарна подкрепа нито е ново, нито може да е скрито. "Демократична България" вече едно десетилетие, а "Продължаваме промяната" вече една петилетка единствено се опитват да се борят с ГЕРБ. Нито привличат нови избиратели, нито убеждават обществото да ги подкрепи."

Това обяви депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в „Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

ГЕРБ носи цялата отговорност, но няма да сме универсалното извинение, че някой не може или не знае, посочи тя.

Колегите от ПП забравих, че в политиката се влиза, когато някой гласува за теб, допълни тя.

Партията не е изядена или изчезнала, тъй като имала пълнокръвни структури във всички областни градове, а младежи-ГЕРБ правили постоянно събития в страната. Освен това имало и 1000 нови членове на партията от началото на годината, което Сачева отчете като значителен успех - с това общата членска маса на партията станала 100 000 души. При 2 милиона и 500 хиляди гласуващи на последните избори.

Очакваме БСП да разгледат внимателно нашето предложение за ротация. Да, Рая Назарян е нашият избор за председател на НС, посочи тя.