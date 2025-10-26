Собственикът на БМВ-то, с което пиян и без книжка уби семейство край Пазарджик, иска свобода

Трябвало да се грижи за малолетни деца, имал и много финансови задължения

28-годишният Румен Георгиев, който на 29 март т. г. даде на пияния и без книжка свой познат Тодор Нейков да кара БМВ-то му, от което последва тежка катастрофа на магистрала "Тракия" с двама загинали, направи неуспешен опит да излезе от ареста. Той е поискал по-лека мярка за неотклонение, но състави на Окръжния съд в Пазарджик, а след това и на Апелативния в Пловдив отказват.

Произшествието стана рано сутринта на фаталната дата. Преди да се качат в колата, двамата пили цяла нощ. Румен Георгиев дал на Тодор Нейков да кара и на 58-ия километър на магистрала "Тракия" в посока Бургас БМВ-то се забило в задната част на микробус "Форд Транзит", в който пътувало семейството от Костенец Иван Радев и Весела Узунова. Последвал сблъсък с ТИР и Радев и Узунова загинали на място. Те са известни майстори ножари от Костенец.

Тодор Нейков вече е с постановена от първата инстанция присъда от 10 години затвор. Румен Георгиев е обвинен в съпричиняването на смъртта на семейството, защото е престъпил забраната да се предоставя кола на пиян и неправоспособен водач. Тодор Нейков е бил с 2,04 промила алкохол.

В опита си да излезе от ареста Румен Георгиев изтъква чрез защитата си, че трябва да се грижи за малолетни деца и има много финансови задължения. Това обаче не е ново - същия аргумент той изтъкна пред Апелативния съд в Пловдив и през април. А и Георгиев има богато минало на шофиране след употреба на алкохол и дрога, като и с превишена скорост и без книжка.

Така апелативните магистрати потвърждават задържането му под стража с определение, което не подлежи на обжалване