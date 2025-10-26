БСП решава за бъдещето на Наталия Киселова

Доклад за актуалната политическа обстановка ще представи председателят на партията Атанас Зафиров

Премахването на Наталия Киселова като председател на парламента е на дневен ред на днешния пленум на БСП. Социалистите се събират на „Позитано", за да дадат съгласието си депутатката им да бъде сменена, каквото решение е взето на Съвета за съвместно управление на управляващите. Очакванията са Киселова да задържи поста още месец, а след това Рая Назарян от ГЕРБ да поеме щафетатa. По-рано днес Деница Сачева от ГЕРБ посочи, че ще изчакат решението на БСП и след това ще бъде решено за какво време да е ротацията – за 10 или 12 месеца. Целта била „споделена отговорност".

Концепцията за промени в правителството пръв прокара лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който бе най-гневен на кадрите на БСП, нападна социалния министър Борислав Гуцанов, който постоянно обещавал вдигане на заплати. „Киселова където види празник - на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол, то е чудо. Има 19 депутата зад гърба си, от къде накъде? Тя трябва да пита преди да тръгне", коментира той шефката на парламента Наталия Киселова, която е квотата на БСП-ОЛ. Мандатоносителят заговори и за „преформатиране на кабинета", защото имало „министерства на концесии".

В отговор председателят на БСП Атанас Зафиров обяви, че оставките на всички представители на БСП – ОЛ може да бъдат дадени, включително и неговата като вицепремиер. При наличие на обосновка. Той подчерта, че не вижда защо партньорите се изненадват от политиките, които партията защитава – социалната политика винаги им е била приоритет.

И макар да не е чул конкретни аргументи срещу Киселова, той обясни, че смяната й не би я превърнала в жертва – това бил нормален политически процес.

Точката за Киселова се очаква да е в края на заседанието. Пленумът ще запопне с доклад от Зафиров за актуалната политическа обстановка. В програмата е още и план за работата на Националния съвет на партията до края на годината, като и утвърждаването на членове и председатели на вътрешнопартийни комисии и съвети.

Заседанието трябваше да започне в 11 ч, но все още не всички членове са се регистрирали, а Изпълнителното бюро още заседава.

Очаквайте подробности