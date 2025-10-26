Кмет плаши да изгони театралната школа на Мариан Бачев

Район "Изгрев" започва проверка на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт" след арестите и скандала с основателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и актьора от театър "София" Росен Белов. Това става ясно от публикация във Фейсбук на районния кмет Делян Георгиев.

Актьорът Росен Белов от театър "София" беше арестуван заедно с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още двама съучастници: Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция, и гръцки гражданин, работещ като модел.

Те са обвинени в плен и принуда на младеж, след като са го поканили в апартамента в София на Хасърджиев и са го упоили с наркотик по време на оргия.

Белов веднага бе отстранен от театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт", както и от Театър София, където работи паралелно. Актьорът е преподавател в детската работилница на Мариан Бачев от 7 години.

"Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи", написа във Фейбсук кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев.

Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината", допълва кметът.

Той се заканва да не допусне "децата на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" да бъдат изложени дори и на минимален риск!"