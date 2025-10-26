ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин стана полицай на годината в Атланта

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21581568 www.24chasa.bg

Кмет плаши да изгони театралната школа на Мариан Бачев

10352
Министърът на културата Мариан Бачев Снимка: Йордан Симеонов

 Район "Изгрев" започва проверка на "Театрална работилница Мариан Бачев и Аркадия Фюжън Арт" след арестите и скандала с основателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и актьора от театър "София" Росен Белов. Това става ясно от публикация във Фейсбук на районния кмет Делян Георгиев.    

Актьорът Росен Белов от театър "София" беше арестуван заедно с председателя на Националната пациентска организация д-р Станимир Хасърджиев и още двама съучастници: Симеон Дряновски, който е служил в Чуждестранния легион на Франция, и гръцки гражданин, работещ като модел.

Те са обвинени в плен и принуда на младеж, след като са го поканили в апартамента в София на Хасърджиев и са го упоили с наркотик по време на оргия.

Белов веднага бе отстранен от театрална работилница "Аркадия Фюжън Арт", както и от Театър София, където работи паралелно. Актьорът е преподавател в детската работилница на Мариан Бачев от 7 години.

"Като кмет и баща на три деца, съм отвратен от излязлата в медийното пространство информация. Недопустимо е обществото ни да толерира подобни извращения, застрашаващи психическото и физическо здраве на подрастващите и младите българи", написа във Фейбсук кмета на район "Изгрев" Делян Георгиев.

Ако се докажат нарушения в дейността на театралната школа, в която работи актьорът Росен Белов, излизащи от общоприетите, морални норми, ще изискам незабавното ѝ отстраняване от читалището. Още в понеделник, ще извикам на среща Председателя на настоятелството на институцията, за да обсъдим последващите действия на общината", допълва кметът.

Той се заканва да не допусне "децата на "Изток", "Изгрев" и "Дианабад" да бъдат изложени дори и на минимален риск!"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Министърът на културата Мариан Бачев Снимка: Йордан Симеонов

👮🏻‍♂️🚔 След арестите, свързани с принуда, аморално и отвратително поведение на публичните личности Станимир Хасърджиев и...

Публикувахте от Д-р Делян Георгиев в Неделя, 26 октомври 2025 г.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)