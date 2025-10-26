ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин стана полицай на годината в Атланта

Кола се преобърна в канал край Съединение, мъж излетя от нея и загина (Обновена)

Кола по таван. Снимката е илюстративна Кадър: Фейсбук

Шофьорът и 2 пътнички са в болница

Кола се е преобърнала в отводнителен канал в отсечката между Войсил и Съединение тази нощ, мъж е излетял от нея и е загинал. Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 в половин час след полунощ.

На място са установени водачът и две пътнички, които са транспортирани в болница, съобщават от полицията. При оглед на местопроизшествието извън колата е открит още един пътник, чиято смърт е констатирана. По случая е образувано досъдебно производство, причините и обстоятелствата около катастрофата се разследват.

По първоначални данни шофьорът е загубил контрол над автомобила.

                                                          

