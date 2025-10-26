ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Българин стана полицай на годината в Атланта

Времето София 11° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/bulgaria/article/21581959 www.24chasa.bg

СДВР разследва стрелбата с въздушна пушка, при която бе ранен испански студент

2152

Столичната полиция се е самосезирала след публикации в социалните мрежи за стрелба срещу чужд гражданин. Случаят стана известен след медицинска интервенция извършена в столична болница.

 Сигнал към столичната полиция за инцидента не е бил подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това са предприети всички необходими действия по изясняване на случая като работата по него продължава.

Случаят е от вечерта на 24 октомври, когато млад испански студент беше прострелян с въздушна пушка в окото пред нощен клуб в центъра на София. Зрението на младежа беше спасено от екипа на Очна клиника към УМБАЛ „Александровска". 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)