Председателят на Народното събрание Наталия Киселова награди победителите в държавния турнир по шахмат за юноши и девойки до 20 години. Шампионатът се проведе от 21 до 26 октомври в Двореца на културата в Перник и в него участваха повече от 200 младежи, съобщават от пресцентъра на парламента.

По-рано председателят на парламента Наталия Киселова премери сили на шахматната дъска с председателя на БФШ 2022 Васил Антонов. "Харесвам шахмата и винаги трябва да си спомняме, че шахматът е играта, която в политиката дава възможност да се мисли с няколко хода напред", коментира тя.

Председателят на Народното събрание получи от организаторите подарък – картината „Шахматен свят" и книга за най-древната игра.

В отговор на въпрос на журналисти по повод желанието за преформатиране в управлението, Наталия Киселова отбеляза, че нейното усилие и като народен представител, и като председател на парламента, винаги е било да се търси онази пресечна точка, при която Народното събрание да осъществява функциите си и да бъде избрано и да работи правителството.

"Аз съм представител на една от партиите, които решиха да участват в управлението. Въпросите, които възникват, се решават от органите на БСП, от коалиционния съвет и накрая от съвета за съвместно управление", посочи председателят на парламента.

"Каквито са решенията, те ще се изпълняват", заяви Наталия Киселова. "Дали 51-вото Народно събрание ще има пълен мандат, не зависи от един народен представител, а от всички останали 239", коментира председателят на парламента в отговор на въпрос.