Инфлацията вдигна цената на строителството в Добричко два пъти

Част от строителните фирми в Добричко сами си търсят обекти за изпълнение. Най-вече това са обекти в селското стопанство, които обявяват арендатори и други частни инвеститори, съобщават от областната организация на Камарата на строителите. "В последните години обемът на работа на строителните фирми в Добричко се запазва, но, заради инфлацията, строителството от около 10 години вече е два пъти по-скъпо. За съжаление, по-големите обекти в град Добрич обикновено печелят фирми, които не са местни. Затова искам да подчертая , че в Добричко има сериозни строителни фирми. Те работят предмно в региона - Ген. Тошево, Тервел, Шабла, Каварна, както и в Силистренско", каза досегашният председател Димитър Костов.

Липсата на кадри тормози строителния бранш и в Добричко. "Засега се стараем да задържим наличните работници, тъй като новите постъпления са малко. Нямаме внос на работници от чужбина засега", обяснява Костов.

"Задържането на работниците става най-често с увеличаване на заплатите, което намалява печалбата на фирмите. Проблем остава, че в Добрич и областта няма професионално училище за занаята, какъвто беше закритият Техникум по строителство в Добрич. Правим обучения за работници по различни строителни специалности чрез Камарата на строителите и нейния отдел за квалификация на кадри", каза още Костов.

"Над 50 години е възрастта на работниците в строителните фирми, затова се стараем да привличаме и обучаваме млади кадри. Липсват много специалисти, най-вече строителни техници. Често се случва фирми да си помагат помежду си с работници Налага се да привличаме и тъй нар. „свободни играчи" , които работят като мазачи, фаянсаджии и др.", добавя Костов.