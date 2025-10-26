ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камбанен звън огласи църквата музей "Св. Димитър" 840 г. след въстанието на Асеневци

Дима Максимова



364
Литийно шествие с иконата на св. Димитър премина по Владишкия мост СНИМКИ: Дима Максимова

Камбанен звън се разнесе над съградената от болярите Петър и Асен църква "Св. Димитър" в Търново 40 години след реставрацията на храма и по повод 840 г. от въстанието на Асеневци, възродило българското царство. Инициативата за поставяне на камбана на музейния храм е на кмета Даниел Панов и бе поета от Великотърновската строителна камара, които осигуриха основната част от средствата за направата.  "Преди година  заедно с кмета и негово преосвещенство митрополит Григорий решихме в тази уникална църква, мястото където е положено началото на  възраждане на българската държава, да бъде монтирана камбана и тя със своя звън да напомня за величието на Търновград", припомни шефът на представителството на Строителната камара Венцислав Дончев. По традиция храмът е център на празника в старата столица. Отбелязва се и  Деня на строителя, а във връзка с годишнината в Търново върви богата програма. Има исторически анимации, излъчва се първият в страната интериорен исторически 3D мапинг спектакъл в храма, а строителите раздадоха курбан за здраве за професионалния си празник. В крепостта "Царевец" има средновековен лагер.  

Димитровден започна с литийно шествие под Царевец, водено от хоругви и иконата на свети Димитър. То премина по Владишкия мост и стигна до църквата-музей, носеща името на светеца.

Тук през 1185 година болярите Петър и Асен обявяват въстанието против властта на византийския император върху българските земи и поставят основите на Втората българска държава. "От Търновград България отново изгрява на картата на Европа като свободна държава, чийто народ има собствен език, църква и култура. Петър и  Асен не са просто първите търновски царе, те са пример за национални водачи, които имат харизмата, силата и мъдростта да обединяват народа ни",  каза в словото си кметът Даниел Панов. 

Той подчерта, че църквата "Св. Димитър"  е важен символ на приемствеността. Тя е възстановена и открита през 1985 г. по повод 800 години от въстанието, заедно с реставрирания Царевец и спектакъла "Звук и светлина", Паметника на Асеневци и Художествената галерия. 

"Вместо днес политиците да се чудят как да яхнат съществуващите проблеми и с популизъм да преследват дребни, лични цели, да помислим как да убедим държавата, че Велико Търново е българската светиня и си струва да бъде лицето на България", каза Панов.

В деня на професионалния празник на строителите председателят на Камарата на строителите Венцислав Дончев  отчете успешна стопанска година в бранша. "Великотърновски фирми за първи път от години построиха ново училище  и детска градина. Усилията ни ще продължат с няколко важни приоритета - кадрите за строителните компании, дигитализацията и въвеждането на нови строителни технологии, които да увеличат скоростта и да повишат качеството на строителните обекти, целенасочената борба за изсветляване на фирмите в строителния сектор", каза Дончев. Компаниите, регистрирани в Централния професионален регистър вече са над 8000, от тях 223 са регистрирани във Великотърновското представителство, посочи той. 

