Награждават посмъртно поета и драматург Иван Странджев с почетна значка на Пловдив

Ваня Драганова

Иван Странджев Снимка: Фейсбук

Творчеството му е дълбоко свързано с родния му град

Съветници от различни групи предлагат поетът и драматург Иван Странджев, който си отиде на 10 май т. г., да бъде отличен посмъртно с почетна значка на Пловдив. Той е сред емблематичните гласове на съвременната българска литература, чиято съдба е дълбоко свързана с Пловдив, мотивират се вносителите, сред които са Славчо Атанасов, Слави Георгиев, Калин Милчев, Веселина Александрова, Виолета Константинова и др. 

Иван Странджев е автор на 14 стихосбирки и 7 пиеси, поставяни на театрални сцени в Пловдив, Разград, Кюстендил и Габрово. 

Очаква се предложението да бъде гласувано на следващата сесия на Общинския съвет на 6 ноември т. г.                                                                                                                                                                                                                                                 

