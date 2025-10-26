Румен Радев заминава на официално посещение в Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът Румен Радев ще бъде на посещение в Кралство Саудитска Арабия, където по покана на престолонаследника и министър-председател на страната Н.Кр.В. Мохамед Бин Салман българският държавен глава ще участва в Деветото издание на форума "Инициатива за бъдещи инвестиции", съобщават от пресцентъра на президенството. Международният форум събира държавни и правителствени лидери от цял свят, политици, инвеститори, представители на бизнеса и иноватори, които обсъждат предизвикателствата пред съвременния свят, както и възможностите за инвестиции и стимулиране на икономическото развитие.

На 27 октомври президентът ще проведе среща с представители на българската общност в Саудитска Арабия. Приемът ще се проведе в българското посолство в Рияд.

На 28 октомври българският държавен глава ще се включи в официалното откриване на „Инициатива за бъдещи инвестиции", а по-късно през деня ще участва в дискусия на тема „Каква е истинската цена на икономическата сигурност".

В рамките на международното събитие президентът ще проведе двустранни срещи на високо и най-високо политическо ниво.

„Инициатива за бъдещи инвестиции" се организира от FII Institute - неправителствена организация, която се фокусира върху теми като развитието на високи технологии, роботика, изкуствен интелект, образование, здравеопазване и устойчиво развитие. Провеждането на международното събитие е част от стратегическия план на Саудитска Арабия за икономическо развитие и модернизация „Vision 2030".

В Рияд президентът ще бъде придружаван от съпругата си Десислава Радева.