Египет подготвя строителна техника и преместваеми ...

Хванаха 8 дрогирани и 26 пияни шофьори за ден

14 021 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден, съобщават от пресцентъра на МВР. Извършен е контрол на 16 378 водачи и пътници. Съставени са 4024 фиша и 564 акта за установени административни нарушения.

Резултатите са междинни. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 26 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 15 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, двама са водачите, отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 8, а други четирима са отказали тестване.

