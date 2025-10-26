БСП официално даде зелена светлина за смяната на Киселова

Националният съвет на БСП официално прие предложението на коалиционните партньори за ротационно председателство на парламента. По този начин Наталия Киселова, която бе титуляр на поста от 6 декември миналата година, официално ще го сдаде. Решението на пленума днес е взето с почти пълно единодушие като само 5-6 от членовете на партийния орган били "против" и "въздържали се". По-късно днес БСП-ОЛ ще дадат и официална пресконференция с подробности по темата.

Очакванията са рокадата да е точно година след като Киселова стане председател, по време на дебата на пленума обаче се оказало, че това може да се случи и по-рано - според това, което бъде договорено в Съвета за съвместно управление с ГЕРБ и ИТН. "За нас ротацията е задължителна и се надявам колегите да се съобразят и трите партии да се ротираме на 1 година. Ще предложим Рая Назарян за председател", каза обаче Бойко Борисов в сряда.

Концепцията за промени в правителството и в ръководството на парламента пръв прокара лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който бе най-гневен на кадрите на БСП. Преди по-малко от две седмици той нападна социалния министър Борислав Гуцанов, който постоянно обещавал вдигане на заплати. „Киселова където види празник - на череша, на слива, на джанка, на маруля, на роза, на ягода, заминава там да се показва, камо ли ако има мач или волейбол, то е чудо. Има 19 депутата зад гърба си, от къде накъде? Тя трябва да пита преди да тръгне", коментира той шефката на парламента Наталия Киселова, която е квотата на БСП-ОЛ. Мандатоносителят заговори и за „преформатиране на кабинета", защото имало „министерства на концесии".

Засега обаче единствената промяна се очаква да е в председателството на парламента. Борисов вече номинира Рая Назарян.

