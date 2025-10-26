ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Американ еърлайнс" възстановява полетите до Израе...

Хванаха дилър с три вида наркотици, големи суми пари и злато на гарата в Лом

Камелия Александрова

Закопчаха наркодилър на жепе гарата в Лом Снимка: МВР

Арестуваха наркодилър на ж.п. гарата в Лом, съобщиха от полицията.

След получен сигнал, че пласьор на наркотици пътува към Лом с влак, в събота в Районното управление на МВР в крайдунавския град е сформирана оперативна група, която задържала на ж.п. гарата 46-годишен мъж при слизане от пътнически влак към 16 часа.

При обиск в него са открити 49.73 грама хероин, 8.32 грама кокаин, 21.83 грама метаанфетамин, 0.96 грама канабис, 15 хил. лева в брой в банкноти с различен номинал, шест хил. паунда в брой и две златни монети - инвестиционно злато на стойност 15 хил. лева според преносителят им.

Мъжът е задържан за денонощие, срещу него е образувано досъдебно производство.

