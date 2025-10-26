Вижте стрелбата по испанския студент пред нощен бар. Той отказал помощ от МВР (Видео)

Патрул на полицията е питал испанския студент и компанията му дали са добре и дали имат оплаквания. Това е станало минути след стрелбата по него с въздушна пушка, която е запечатана на видео.

Патрулката случайно е преминавала, когато е спряла пред компанията. Групичката се е черпила пред нощен бар до метростанция "Сердика".

Младежът не е разбрал за стрелбата по него. Видео показва как секунди след нея студентът отпива глътка от коктейла. Младежът е отказал помощ от полицията да бъде закаран болница.

Разбрал, че в окото му има сачма едва при операцията.

Преди това той си мислел, че е от стъкло, тъй като с компанията му трошили бутилки.

От МВР съобщиха, че във връзка с въпроси на медиите относно стрелба с въздушна пушка срещу чуждестранен гражданин СДВР информира, че своевременно се е самосезирала и активно работи по случая. Сигнал към столичната полиция за инцидента не е бил подаден, а пострадалото лице не е оказало съдействие на служителите на СДВР. Въпреки това са предприети всички необходими действия по изясняване на случая като работата по него продължава.

За инцидента съобщи проф. Александър Оскар в профила си във Facebook.

Зрението на млад испански студент беше спасено от екипа на Очна клиника към УМБАЛ „Александровска", след като младежът беше прострелян с въздушна пушка пред нощен клуб в центъра на София.

По думите на д-р Оскар, пострадалият мъж е чужденец, който е бил в България за кратка почивка през уикенда. Прострелян е с въздушна пушка в областта на главата, като куршумът е застрашавал зрението му.