БСП даде Киселова, но иска "по-справедлива данъчна система"

Атанас Зафиров обяви, че ще искат принципът за ротационност да бъде изрично записан в коалиционното споразумение, както и да бъде направен преглед на политиките, договорени в него

БСП официално прие да преотстъпи председателския пост в парламента на коалиционните си партньори. С кратко изявление след края на днешния национален съвет на партията председателят й Атанас Зафиров потвърди, че Наталия Киселова ще бъде оттеглена. Той подчерта, че ще искат принципа за ротационност да бъде изрично записан в споразумението за съвместно управление. Социалистите остават и в настоящия кабинет.

Както "24 часа" първи писа, днес Националният съвет на БСП, както и коалиционните им партньори от левицата официално приеха идеята за ротационно председателство на парламента. По този начин Наталия Киселова, която бе титуляр на поста от 6 декември миналата година, официално ще го сдаде. Решението на пленума днес е взето с почти пълно единодушие - само петима не са били съгласни.

Миналата седмица Зафиров обясни, че евентуална смяна на Киселова не означава, че я жертват. "Да не говорим за жертви, такива има на война. Има политически процеси, доколко са контролируеми, е друг въпрос. Не само оставката на Киселова - на дневен ред са оставките на всички участници от БСП-ОЛ в съвместното управление. Но няма да позволим да бъде принизяван резултатът от нашата работа и усилията, които нашите министри полагат в едни от най-трудните ресори", заяви председателят на БСП, който е и вицепремиер в кабинета "Желязков".

"Решението беше подкрепено като израз на политическата отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост в парламентарната работа", обясни след днешното заседание Зафиров. Той добави, че ще настояват принципът за ротационност да бъде изрично записан в коалиционното споразумение, както и да бъде направен цялостен преглед на политиките, договорени в него.

В обсъждането на бюджета за 2026 г. ще настояваме за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило (за актуализация на пенсиите - б.р.) и подкрепа за младите семейства и деца, заяви Зафиров. Той добави още, че ще поставят пред коалиционните партньори и "виждането си за по-справедлива данъчно-осигурителна система". Финансовият съвет на социалистите пък трябва да изготви визия за данъчна и осигурителна феформа под мотото "Справедливост, държавност, развитие".

Зафиров подчерта, че още преди пленума е проведено заседание с коалиционните партньори от БСП - ОЛ, който били съгласни както с принципа за ротация, така и с оставането на левицата в настоящото управление.