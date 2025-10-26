Виолета Лорер в основата на списъка "Магнитски" за българи, твърди Владислав Горанов

Виолета Лорер е била част от документите по налагане на санкции по списъка "Магнитски" на български граждани, стана ясно от интервю на бившия финансов министър Владислав Горанов пред БНР. Той заяви, без да споменава имена, че шефът на кабинета на Асен Василев е споменат от американското посолство. Публично известен факт е, че началник на кабинета на Василев бе Виолета Лорер - съпруга на бившия министър на иновациите и растежа Даниел Лорер.

"От американското посолство не изпратиха нищо и най-вероятно е защото няма нищо, освен едни изрезки на вестници, които и аз съм получил от ОФАК и името на началника на кабинета Асен Василев - каза Горанов. - Темата "Магнитски" не би трябвало да се използва и да се легитимира като инструмент на американската държава за политическо влияние в суверенна държава-членка на ЕС."

"Остава капката съмнение, че всъщност това не е търсене на глобална справедливост или борба срещу корупцията и нарушаване на човешките права, а е по-скоро инструмент, който понякога различните администрации използват за влияние в една или друга посока", коментира още Горанов.