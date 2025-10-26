Вряла вода изригна в центъра на Плевен на фона на кризата

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вряла вода изригна от шахта по главна улица в Плевен и образува локално наводнение. Причината е авария на местната „Топлофикация" на фона на водната криза.

От дружеството потвърдиха за локалната авария на бул. "Дойран" в града. Изтичането на гореща вода е спряно, а в понеделник пробивът в тръбата ще бъде ремонтиран, съобщи НОВА.

Преди два дни стана ясно, че водният режим в Плевен остава в сила. Това бе съобщено след поредно заседание на Кризисния щаб.

ВиК всекидневно публикува на интернет страницата си количествата питейна вода, която постъпва от всички водоизточници.

От РЗИ постъпват доклади, ежеседмично се правят анализи на качеството на водата. Тя е годна за питейно-битови нужди.

От началото на октомври с два часа повече се подава вода за питейно-битови нужди към градовете Плевен, Долна Митрополия, Тръстеник и към селата Биволаре, Буковлък, Опанец, Победа и Ясен.

Водоснабдяването на посочените населени места е възстановявано от 18:00 часа до 22:00 часа и от до 6:00 часа до 10:00 часа всеки ден.