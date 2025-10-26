След 324 дни БСП реши да сдаде председателството в парламента на Назарян (Обзор)

Намекнаха за промени в коалиционното споразумение, само петима от националното ръководство не са съгласни с ротацията

При предсрочен вот Рая Назарян пак ще е в списъка с потенциални служебни премиери

Точно 324 дни БСП устиска председателския пост в парламента, преди националният ѝ съвет да приеме условията на коалиционните партньори и да оттегли Наталия Киселова.

Тази неделя пленумът на социалистите валидира решението на партийното ръководство да приеме ротация на председателския пост, а само петима от сто негови членове не бяха съгласни с това.

12 дни след като лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че е нужно преформатиране на правителството, единствената реална смяна ще е тази на Киселова. Ясно е и кой ще я смени - предшественичката ѝ от предния парламент и нейна настояща заместничка Рая Назарян от ГЕРБ.

За нас ротацията е задължителна и се надявам колегите да се съобразят и трите партии да се ротираме на 1 година. Ще предложим Рая Назарян за председател, номинира Борисов още в сряда. Рая Назарян е официалната номинация на ГЕРБ за шеф на парламента Снимка: 24 часа архив

С последните промени в конституцията председателят на парламента е едно от имената в т.нар. домова книга за служебни премиери. Назарян вече бе в тази ситуация - оглавяваше 50-ото НС миналата година, но отказа да заеме поста на временен министър-председател.

Пред избора на Назарян за нов шеф на парламента не би трябвало да има пречки - необходимо е половината от присъстващите депутати да гласуват “за”. ГЕРБ, БСП и ИТН плюс подкрепящите ги “ДПС - Ново начало” имат общо 131 гласа. Дори и някой да се “отцепи”, мнозинството е достатъчно за предварително съгласувана кандидатура.

Тепърва коалиционните партньори ще решат кога да стане смяната

Очакванията са това да е на 6 декември - точно година след като Киселова оглави парламента. Под въпрос е още за колко време ще е ротацията - за 8, 10 или 12 месеца, но натежават гласовете за третия вариант. По време на пленума на социалистите обаче ръководството на БСП признало, че може да се съгласи и на по-ранна смяна.

Председателят на социалистите и вицепремиер в кабинета “Желязков” Атанас Зафиров оправда решението за отстъплението с обяснението, че така проявяват “политическа отговорност и последователност в поетите ангажименти за стабилност на управлението и предвидимост в парламентарната работа”.

“Ще настояваме принципът за ротационност да бъде изрично записан в коалиционното споразумение, както и да бъде направен цялостен преглед на политиките, договорени в него”, обяви още Зафиров. Де факто той намекна за редакция на коалиционното споразумение, но без да дава допълнителни подробности. И направи заявка за разменната монета, която БСП се очаква да получи в замяна на оттеглянето на Киселова - социални плащания по бюджет 2026 и евентуални данъчни реформи.

“В обсъждането на бюджета за 2026 г. ще настояваме за ръст на доходите на всички трудови хора, запазване на швейцарското правило за пенсионерите и подкрепа за младите семейства и деца”, заяви Зафиров. След което добави, че ще поставят пред коалиционните партньори и “виждането си за по-справедлива данъчно-осигурителна система”. Преди това обаче финансовият съвет на социалистите трябва да изготви визия за данъчна и осигурителна реформа. Неофициално документът вече е готов - в интервю за “24 часа” през септември Зафиров за първи път заговори за данъчни промени. Засега обаче и ГЕРБ, и ИТН са категорично против подобен подход.

От Перник още преди новината за смяната си Киселова подчерта, че ще се съобрази с колективните органи на левицата. “Каквито са решенията, те ще се изпълняват. Дали 51-ото НС ще има пълен мандат, не зависи от един народен представител, а от всички останали 239”, лаконична бе тя. Киселова обясни и защо не вижда проблем с оставането си като депутат.

Имах две партийни поръчения, едното беше до края на 2024 г. да няма избори. С моя избор това беше изпълнено. Следващото партийно поръчение, което имах от избирателите в 23-и район, беше през 2025 г. да няма избори. Мисля, че и това успях да изпълня, доволна е тя.

Назарян отказа да коментира евентуални грешки, допуснати от Киселова при воденето на заседания.

Не очаквайте от мен като бивш председател на НС да критикувам други председатели.

В политиката нищо не се дължи никому,

аз съм била председател на парламента без мнозинство, добави настоящата зам.-шефка на парламента. Тя припомни, че Киселова бе избрана след поредица неуспешни опити. Тогава изборът беше не политическо решение, а по-скоро административно, за да започне работа парламентът и преговорите за сформиране на управляващо мнозинство. В споразумението за управление не присъства позицията на председател на НС - оставихме я настрани, както и назначенията на областни управители, на техни заместници, каза депутатката. При разговорите в съвета за съвместно управление партньорите се разбрали за “нов механизъм, който да стане част от споразумението за споделяне на позицията”.