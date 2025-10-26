ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слави Ангелов: Прокурор Иво Илиев представлява зап...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21584914 www.24chasa.bg

Мотор и кола се сблъскаха на "Пещерско шосе" в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

476
Катастрофата на "Пещерско шосе" в Пловдив Кадър: Фейсбук

Мотор и кола са се ударили на "Пещерско шосе" в Пловдив, в близост до детелината. Мотористът е откаран в болница, все още няма данни за състоянието му. 

Полиция регулира движението. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Катастрофата на "Пещерско шосе" в Пловдив Кадър: Фейсбук

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

В строителството няма невъзможни работи, има по-евтини и по-скъпи (Видео)