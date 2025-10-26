Мотор и кола се сблъскаха на "Пещерско шосе" в Пловдив

Мотор и кола са се ударили на "Пещерско шосе" в Пловдив, в близост до детелината. Мотористът е откаран в болница, все още няма данни за състоянието му.
Полиция регулира движението.
