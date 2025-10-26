Слави Ангелов за пребития прокурор: Липсата на реакция значи, че или го смятат за нормално, или за правилно

"Този прокурор представлява някаква заплаха за някого, той не е удобен. Така си обяснявам шокиращата липса на реакция относно случилото се с него. Обяснявам си я по два начина - или го смяташ за нещо нормално, или за нещо правилно. Той знае за кого е неудобен - за това статукво, свързано с най-високите нива в правосъдието.

Това каза главният редактор на "168 часа" Слави Ангелов в предаването "120 минути" по Би Ти Ви по повод нападението над прокурора от софийската градска прокуратура Иво Илиев.

Той коментира и увеличението на заплатите в правосъдна система.

"В момента заплатите във ВСС са 20 хил. на месец, догодина трябва да станат 23 хил. - обясни той. -Висшият съдебен състав е черешката на тортата на неработещото правосъдие. Това статутко го финансираме всички ние. Гласуваха си увелечение при положение, че работата им е намаляла с 20 %, тоест работата по следствените дела, съдебната фаза и т.н. ВСС е върха на всичко - взимат повече и от президента."

Относно казуса около изтеклия мандат на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, Ангелов коментира: "Склонен съм да вярвам на ВКС. Според тях всичко, което е подписал след 21 юли, е много под въпрос. Това може да се превърне в сериозен проблем, в бомба."

Главният редактор на "168 часа" даде за пример казуса с Христина и сина й Мартин, които бяха блъснати от АТВ в Слънчев бряг.

"Сега може да се окаже, че цялото разследване дотук ще отиде по дяволите, защото подписа върху заповедта Националната следствена служба да се заема със случая е на Сарафов. - обясни той. - В момента адвокатите правят точно такива стъпки - да тези действия за незаконосъобразни."

Разследващият журналист допълни и че огромен проблем е фактът, че доверието към МВР е спаднало с цели 60%.