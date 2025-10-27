Шест служебни коли за петимата от СЕМ, борците с дискриминацията – 11

Повечето регулатори впечатляват със служебния си автопарк, поне потри автомобила и към всяка областна управа

В Комисията по досиетата използват 13, за да захранват приемната в София от хранилището в Банкя, за доставка на писма и пратки до службите

Горските се возят на 252 МПС-та - предимно" Лада Нива" и ВАЗ, а поддръжката им струва половин милион

Близо 5000 са колите в държавата, които возят знайни и незнайни чиновници. А за да ползват те служебните си автомобили, годишно се дават близо 50 млн. лв. за горивото, поддръжката и застраховките им. Като тук не говорим за цената, на която са придобити колите.

Това установи разследването на "24 часа" на база данни от всички администрации и запитвания по Закона за достъп до обществена информация. Повод да преброим служебния автопарк в държавата стана "авто" войната между президента и партиите.

За сравнение - броят на колите на чиновниците е приблизително равен на автомобилите на МВР, в това число патрулките, които имат съвсем различна функция - да ни пазят.

След като вече публикувахме с колко коли разполагат Министерският съвет и поотделно министерствата, следва информация за различните други служби под тяхна шапка, областни администрации, регулатори.

И докато хората с пагони, горски, здравни инспектори и други подобни звена из страната няма как да пътуват из страната без служебни автомобили, за други висши чиновници има известни съмнения защо да не ходят пеш до офисите си. Особено впечатляващ е броят коли в служебния гараж, когато става дума за повечето регулатори.

Така например 6 служебни коли и четирима "изпълнители-шофьори" на щат има Съветът за електронни медии (СЕМ), който се състои от петима души. Това става ясно от отговора на институцията до "24 часа" по Закона за достъп до обществената информация.

Освен петимата членове администрацията включва главен секретар, финансов контрольор и 3 дирекции, в които не е ясно точно колко души работят и колко от тях имат достъп до служебните коли. Няма автомобил, зачислен към председателя на СЕМ, колите се ползват от всички членове и служители в зависимост от възникналата служебна необходимост, уточняват от съвета.

Най-старата кола на СЕМ е "Пежо 807" от 2005 г., а най-новата - "Шкода Скала" от 2023 г., става ясно от отговора им. Останалите са "Форд Фокус", "Шкода Октавия", "Рено Меган" и "Киа Сиид". За периода от 1 календарна година (1 септември 2024 г. - 31 август 2025 г. за закупуване на гориво са дадени 6585,05 лв., като двете най-стари коли - пежото и форда (от 2006 г.) не са карани въобще за този период, става ясно от нулевия отчет на парите за бензин за тях. Застраховките "Гражданска отговорност" и "Автокаско" струват 5636,31 лв. на година, а за поддръжка на автопарка за същия период са отделени 3070,39 лв. Брутната заплата на четиримата шофьори към момента общо възлиза на 7271 лв. месечно.

Подобно на СЕМ и Комисията за защита от дискриминация (КЗД) има повече коли, отколкото членове. Деветима са членовете на комисията, към която обаче има и администрация, чиято бройка на сайта им не е уточнена. За тях са взети 11 коли, една от които е зачислена на председателката Елка Божова. Всички са шкоди, като разходите за гориво, застраховки и поддръжка са над 63 хил. на година.

През май тази година за член на КЗД беше назначен журналистът, бивш началник на кабинета на президента и ексевродепутат Иво Христов. Освен него Радев изпрати в комисията още трима членове - бившия шеф на ДАИ Наско Атанасов, бившия служебен социален министър Лазар Лазаров и професорката по право Бойка Чернева. Член на КЗД, но от квотата на парламента, в началото на годината стана и Елена Чернева-Маркова, предложена от ГЕРБ. Тя нашумя, когато през март 2024 г. подаде оставка като зам.-омбудсман, след като бе потенциален служебен премиер от т.нар. домова книга на президента след промените в конституцията.

11 са колите и на Комисията за защита наличните данни, която има петима членове, но и 117 щатни служители

Именно със скандал с коли започна работата си тази комисия преди повече от 20 г. През 2003 г. (1 г. след създаването си) си купи 5 луксозни беемвета, за да не връща пари от годишния си бюджет в държавната хазна. Освен това им трябвали коли за контролна дейност и за посрещане на чужди партньори.

Въпросните БМВ-та обаче днес вече ги няма в автопарка на комисията, става ясно от предоставените ни данни. Явно през 2019 г. са започнали да ги подменят с нови, като последното е купено миналата година, а през 2022-а и 2023-а новите БМВ-та са по две.

Карат ги петима шофьори, които на месец общо получават 11 120 лв. заплата. За миналата година горивото им е струвало 44 273 лв., застраховките - 33 897 лв., а поддръжката - 60 556 лв. Нито една кола не е само за шефа на комисията Борислав Божинов.

С 34 автомобила разполага Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), която има петима членове. Общо 255 души работят в пет подразделения на комисията в страната и още едно в София.

Повечето от колите са шкоди, като три са товарни. 11 са специализирани и в тях е инсталирана техника и апаратура във връзка с измерване на радиочестотния спектър, а в леките коли има мобилна и преносима апаратура. През 2024 г. КРС са си купили два специализирани "Ман TGE". За 2024 г. за гориво, застраховки и поддръжка са похарчили общо 127 246,78 лв. Отделно 126 237 лв. е бил разходът за заплати на шестимата им шофьори.

Петима са членовете и на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която обаче има 5 коли - четири тойоти и един форд, който е и най-стар с първа регистрация през 2011 г. Нито една от тях не зачислена за председателя на комисията или само за членовете. Шофьори нямат, но двама служители са отговорни и за тази задача, иначе общо 11 са упълномощените да карат служебните коли. За една година автопаркът на КЕВР струва около 61 хил. лв. за гориво, застраховки и поддръжка. В тази институция работят общо 167 души.

Шест коли карат в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК): по два фолксвагена и Шкода и по един форд и БМВ. Най-стар е фордът от 2007 г. За миналата година горивото, поддръжката и застраховките им са стрували общо 27 хил. лв. Там има един шофьор със заплата 3000 лв. и още един помощник, който получава 2780 лв.

В КЗК няма коли зачислени само за седемте комисари, а "всички служебни автомобили се използват за обезпечаване на служебните нужди". Там работят общо 117 души - членовете на комисията, специализирана и обща администрация, главен секретар и служител по сигурността на информацията.

13 МПС-та имат в Комисията по досиетата - 12 хюндай от 2008 г. и един "Грейт Уол" от 2012 г. От тях има един микробус, товарен микробус и товарен автомобил. За миналата година са похарчили 50 671 лв. за гориво при прогноза за 80 хил. лв., 8869 лв. за застраховки и още 38 816 лв. за поддръжка. Шофьорите там са четирима с обща годишна заплата 67 152 лева или 1400 лв. месечно средно на човек.

Девет са членовете на комисията, начело е бившият шеф на ДАНС Пламен Тончев, заместник му е бившият конституционен съдия и ексдепутат от НДСВ Константин Пенчев, а сред членовете е бившият евродепутат от ГЕРБ-СДС Александър Йорданов. Към тях работят 102-а души.

Колите са им нужни, за да захранват приемната в София от хранилището в Банкя, за доставка на писма и пратки до службите и за извозване на членовете на комисията и администрацията, обясняват от комисията.

260-те служители на Комисията за финансов надзор (КФН) се возят на 11 служебни коли, като повечето са шкоди от 2018 г. Карат ги осем шофьори, които общо получават 23 308 лв. на месец. Колите пък са стрували общо 88 106 лв.

Три от най-важните институции в държавата НАП (302), НОИ (73) и НЗОК (85) пък имат общо 460 автомобила. И докато те са с много териториални поделения в страната и следят за милиарди, то други малки институции това е необяснимо. Като например

Центърът на промишлеността на Република България в Москва

Той е към Министерството на икономиката и индустрията и разполага с шест леки коли и 1 микробус "Форд Транзит". От колите една е "Ауди А6", а пет са "Мицубиши Лансер", като всичките са от 2005 и 2006 г. Годишно за горива се отделят 3000 лв. "Гражданската отговорност" е 4200 лв, но те нямат автокаско, защото в Русия не се застраховат автомобили по-стари от 10 г., уточняват от центъра. За ремонт годишно се отделят 9000 лв.

Шофьори на щат към центъра няма, само един на граждански договор и с хонорар от 1800 лв. Колите могат да се ползват от директора на центъра, главния счетоводител и шофьора след издадени пълномощни от посланика ни в Москва. Аудито се ползва от директора Иван Градев, който няма заместници.



10 коли, включително и един микробус -мобилна лаборатория,

имат в Агенцията за ядрено регулиране, които следят за радиационната защита.

С 414 автомобила разполагат в агенция "Митници". Директорът и двамата му заместници ползват общо три коли. Най-старата е от 1996 г., а най-новата - от 2022 г. Марките са разнообразни, но преобладават "Форд", "Пежо", "Дачия", "Мерцедес", БМВ. Горивото им за миналата година е струвало 1 175 565 лева, застраховките - 358,9 хил. лв., а поддръжката - близо 355 хил. лв. Назначени са 24 шофьори със средна заплата 2378 лв.

В Агенцията по геодезия карат 53 автомобила, от които най-много са "Рено Каджар", а три са електрически. Нямат шофьори.

Шест електрички и още 28 стандартни коли предстои да си купят в Агенцията по заетостта и да ги прибавят към вече наличните 130. Най-новите коли там са от 2018 г., а най-масовият модел е "Опел".

В Агенцията за обществени поръчки

имат само една кола и само шефът може да я ползва

Нови коли планират да си купуват в Главна дирекция "Охрана", където сега имат 231 автомобила, чиято издръжка възлиза над 1,5 милиона общо. Както и в Агенцията по заетостта, където в момента имат 130 коли и 14 шофьори на щат.

В Гражданска въздухоплавателна администрация имат 24 коли, от които две са електрички, а една - "Рено Аустрал", е от 2025 г.

В края на 2022-а тогавашният министър на правосъдието Крум Зарков връчи ключовете на 8 нови коли за дирекции “Охрана” във Варна и Пловдив и районните звена в Кюстендил, Ямбол, Добрич, Разград, Шумен и Габрово. СНИМКА: МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

Изпълнителните агенции решават дали да имат служебен автомобил въз основа на Закона за държавната собственост, Закона за публичните финанси и съответни наредби. Необходимостта от автомобил се преценява според броя служители, естеството на дейността и нуждите от пътуване или контролни дейности. Решението се одобрява от принципала на агенцията и се финансира от държавния бюджет. Използването на служебните коли подлежи на отчетност и контрол чрез пътни листове, одит и проверка от външни органи.

Служебните автомобили могат да се вземат чрез обществени поръчки, придобити чрез оперативен лизинг или предоставени от друга държавна структура. В някои случаи се използват автомобили, които са дарени или временно предоставени.

62 превозни средства се ползват общо от регионалните управления по образование към МОН в страната. "24 часа" не получи отговори само от РУО-Пазарджик. Най-предпочитана марка тук е "Ситроен", като част от структурите имат пътническия бус "Джъмпър", основно производство 2007 г.

Близо 215 хиляди лева струва общо горивото за година на регионалните инспекторати. За застраховки са дали почти 83 хиляди за година, а за поддръжка - 86 329 лв.

Не във всяко РУО има назначени шофьори на щат, някъде са по постановление на Министерския съвет, като на повечето заплатите им са в размера на минималната за страната с добавен към нея стаж. Част от структурите не разкриват размера на изплащаното възнаграждение, като се позовават на Закона за защита на личните данни. Но общата сума на посочените годишни заплати е 349 506 лв.

От остарял и амортизиран автопарк пък се оплакват повечето от 15-те регионални дирекции по горите (РДГ), които ни отговориха на въпросите. (Не го направи само тази в Кърджали.) Затова и е обяснимо защо тези дирекции имат огромен разход за поддръжка на возилата си - почти половин милион. Общо

горските в страната се возят на 252 МПС-та,

като най-популярна сред тях е "Лада Нива", следвана от ВАЗ, а от по-новите коли - "Грейт Уол Ховър" и "Сузуки Витара". Част от РДГ са кандидатствали за нови превозни средства по различни европейски програми или пред принципала си Министерството на земеделието и горите.

817 228 лева са годишните разходи за гориво с ДДС на горските в страната общо. Застраховките на возилата пък излизат близо 202 хиляди. От 15-те структури само в 10 има назначени шофьори на щат, част от тях и в други роли, като снабдители например, а годишните им заплати възлизат на близо 168 хиляди лева.

21 от 28-те областни дирекции "Земеделие" отговориха на "24 часа". ОДЗ притежава 288 автомобила във всички области без Видин, Враца, Плевен, Силистра, Смолян, София-област и Хасково. Най-разпространената марка сред тях е "Лада". Годишно за гориво дават около 301 хил. лв., а за застраховки- над 170 хиляди. За поддръжка на автопарковете си земеделските дирекции дават 183 573, 64 лв. Единствената дирекция, която е назначила шофьор на трудов договор, е Бургас. Плаща му по 15 хил. лв. годишно.

С поне 109 служебни коли разполагат регионалните инспекции по околната страна и водите (РИОСВ). Те са 15 за цялата страна, а на въпросите ни не отговориха единствено от Бургас. С най-много коли разполагат в София - 14, които обаче обгрижват не само столицата, но и Софийска област, Перник и Кюстендил, и ежедневно извършват голям брой проверки. По 10 коли имат във Варна и Смолян.

Освен това РИОСВ -Пазарджик, има и 5 камиона,

а в Шумен предстои една кола да бъде бракувана.

През последната година в няколко района са се оборудвали с нови автомобили. В Благоевград са си купили "Рено Трафик", същото и в Русе плюс дачия, а във Варна - "Шкода Карок" и "Дачия Дъстър", които са и най-често срещаните марки в тази институция. Най-старата кола е в Смолян - "Форд Транзит" от 1994 г. Никъде нямат електрички, само във Варна имат един хибрид.

За миналата година горивото им е струвало 213 895,29 лева, като в тази сметка не влизат парите на РИОСВ - София, които отказаха да отговорят на този въпрос. Застраховките им са стрували 131 702,9 лв., а поддръжката - 80 587,47 лв. (без София и Хасково, които не посочиха суми).

Назначените шофьори са общо 25, от които петима са в София. Не във всяко РИОСВ има такъв, на места тази работа вършат служители от администрацията. Прави впечатление също, че заплатите им варират, но навсякъде брутото е под 2000 лв.

Дирекциите на природните паркове у нас имат общо 23 коли, като повечето от тях са високопроходими. Най-разпространеният модел си остава "Лада Нива", въпреки че на някои места са се сдобили и с нови коли през последните 4-5 г., по-често "Дачия". Това е сред най-предпочитаните цялостно от администрацията марки.

Екипът на Национален парк "Пирин" има 36 превозни средства- 7 леки коли, 6 товарни, 7 мотора, 6 ремаркета,

5 УТВ-та, 1 АТВ и4 моторни шейни

Най-разпространените марки са "Лада" и "Санг Йонг" при колите и КТМ при моторите. В Национален парк "Централен Балкан" пък имат 21 коли, а най-разпространените марки са "Санг Йонг", "Грейт Уол" и "Лада".

За гориво от природните и националните паркове дават по около 142 758,76 лв. годишно, а за застраховки: 77 040,55 лв. Поддръжката на колите им пък струва на данъкоплатеца 73910,25 лв.

Регионалните здравни инспекции (РЗИ), каквито има във всички 28 областни града, разполагат със 151 коли. Но това е бройката без РЗИ-София и Шумен, които не ни отговориха. Най-разпространените марки са "Дачия", "Рено", "Опел", "Форд", "Шкода" и "Пежо". В някои от инспекциите има и "Лада". Най-старите коли са от периода между 1993 и 2005 г. Повечето модели обаче са произведени след 2010 г.

По една нова кола искат в Габрово, Силистра, Сливен, както и в Кюстендил и Монтана, които обаче уточняват, че им трябват високопреходни. 2 коли искат пък от РЗИ-Ловеч, като за целта са заявили разходи в прогнозните бюджети за 2026 и 2027 г. Да си купят нови коли предвиждат и в Добрич, Хасково и Стара Загора. Последните обаче се оплакват, че правят опити да получат средства всяка година, защото автопаркът им е "силно амортизиран", но досега от МЗ не са им осигурили финансиране. Любопитно е, че единствено РЗИ-Бургас има електрическа кола сред общо 12-те си.

Общо РЗИ-тата дават за гориво годишно около 342 637,86 лв. Но без РЗИ-Хасково, защото те не са посочили точна сума. За застраховки и поддръжка са дали над 250 хиляди общо. Някои от тях дори обясняват какво включват в тази графа: винетки, данък МПС, подмяна на гуми, ГТП, ремонт и измиване.

Всички шофьори, които разкарват служителите на инспекциите по работа, са 74 и са на граждански договор. Единствено от Хасково не казват колко служители с такава длъжност имат, като поясняват, че това било служебна информация. Поради същата причина оттам не казват и каква заплата вземат шофьорите им. Освен тях, тази информация не дават и от Бургас, Видин, Пазарджик и Ямбол. 1 364 748,86 лв. общо са средствата, заделени за заплати.

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи в МТСП има общо 23 превозни средства в София и страната. От тях 11 са леки автомобили в столицата, Стара Загора, Плевен, Смолян и Пазарджик. Те са марки "Хюндай И 30", "Шевролет Авео". Най-стар е "Фолксваген Пасат" от 1999 г. в Плевен, а най-новата е "Шкода Скала" от края на 2023 г. пак в този град. Има и 1 електрически "Хюндай Кона" от 2016 г. в Стара Загора.

Останалите са 3 товарни "Фолксваген Транспортер" от 1994 и 1996 г. в Стара Загора и Плевен и 8 автобуса, които се ползват в София. Най-старият от тях е от 2002 г. - "Пежо Боксер" в жълт цвят, а най-новият е от 2011 г. - "Форд Транзит 330" от 2013 г. За целия този автопарк центърът е дал за последната година 54 414 лв. за гориво с доставчик по обществена поръчка. Застраховката е 9506 лв., а за поддръжка са изразходвани 14 819 лв.

Шофьорите към центъра са само четирима и то за пътническите автобуси, които осигуряват транспортирането на персонала от София до центъра в кв. "Кремиковци", както и обучаемите безработни лица по Националния план за действие по заетостта. Заплатата е средно 1845 лв. на човек и общо за последните 12 месеца - 88 560 лв. Няма персонални коли, карат ги служителите.

Фонд "Условия на труд" към МТСП, чиито управител в момента е зам.-министърът Гергана Алексова, ползва безвъзмездно лек автомобил "Тойота" хибрид с първа регистрация октомври 2018 г. Той е предоставен на фонда безвъзмездно от МТПС на 2.12.2022 г. и засега не се предвижда неговата подмяна. Разходите се поемат от фонда и за 2024 г. са 1028 лв. за гориво, застраховки - 1895 лв. и техническа поддръжка - 600 лв.

Другият фонд към социалното министерство - "Социална закрила", има "Фолксваген Голф 7" хибрид от 2017 г. Разгодите за гориво за последните 12 месеца са 10 881 лв., застраховката е 1811 лв., а за поддръжка са дадени 2647 лв. И към двата фонда няма шофьори на щат.

Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН разполага с "Шевролет Каптива" от 2006 г. и към настоящия момент не се предвижда закупуването на нов. Годишно за гориво се дават 3000 лв., а застраховките струват 869 лв. Още 1000 отгоре е поддръжката. Към центъра няма шофьори на щат, нито на граждански договори, а служителите му си карат колата сами при нужда. Тя не е постоянно зачислена към директора на центъра, отговаря самият Лало Каменов.

Центърът за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието и храните има "Опел Зафира" (2016 г.) и Мазда 6 (2014 г.).

За 2024 г. за гориво са дадени 7555,53 лв., колите са застраховани за 3050 лв., а за поддръжка и ремонти са дадени 1727 лв. На щат има един шофьор, чиято годишна заплата за 2024 г. възлиза на 18 560,27 лв. Колите се ползват от всички служители на центъра, пише директорът му доц. д-р Койчо Коев.

С 82 коли разполагат 19-те областни администрации, които отговориха на въпросите на "24 часа". Тук обаче не влизат автопарковете на големи градове като София. От останалите с най-много коли разполагат във Варна - 7, произведени между 2006 и 2019 г. От тях най-много са фолксвагените.

Повечето администрации имат по три коли, но никоя не е посочила по-малко. В повечето областни центрове няма шофьори, а тази работа влиза в трудовите характеристики на служители от администрацията. В Пловдив обаче са отчели двама шофьори със заплати около 2000 лв.

Горивото на всички 19 областни администрации през 2024 г. е струвало 209 581 лева. За "Автокаско" и "Гражданска отговорност" са отишли 101 470 лева, а за ремонти - 147 933,42 лв.

Електрически коли няма, но пък на места има хибриди - например в Монтана имат "Лексус" на бензин. Най-интересното МПС е в Хасково, където са отчели пет коли, но уточниха, че всъщност ползват само четири. Петото возило е "Фолксваген Крафтер" и е

линейка, купена по проект за кръводаряване, която е предоставена на градската болница

Иначе най-новата кола е "Сузуки" с първа регистрация 30 юли 2025 г. в Кюстендил.

Никоя от администрациите не предвижда купуване на нови коли, само във Варна са склонни да го обмислят, ако остане бюджетен излишък в края на годината, "предвид сравнително стария автопарк".

Над 481 коли имат от държавния фонд "Земеделие". Те ползват шестима шофьори, чиито заплати са 13 857 лв. месечно. За поддръжка им са дали 610 хил.

Агенцията "Метрологичен и технически надзор" пък има 110 автомобила, а ДНСК са с 61. В ДКСИ са 87, а в "Архивите" са 13.

* По статията работиха: Весела Бачева, Елица Чупарова, Лиляна Клисурова и Цветелина Стефанова.