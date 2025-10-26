Съдът: Община Пловдив начислява неправомерно ДДС върху таксите за паркиране и репатриране

Наредбата събори човек, който често пътува до града

Човек, който не живее в Пловдив, но често посещава този град, успя да докаже в съда, че общината начислява неправомерно ДДС върху таксите за паркиране, поставяне на скоби и репатриране на неправилно спрели коли. Към жалбата си до административните магистрати той приложил куп фишове за паркиране с начисления налог, обяснил, че автомобилът му не е бил блокиран със скоба, но това може да се случи и тогава неправилно ще му вземат 20% ДДС.

Последните промени в наредбата за цените на таксите и услугите са приети в края на 2024 г. и са в сила от 1 януари 2025-а. Те предвиждат върху изброените такси да се начислява налогът. Съдът обаче намира, че това противоречи на Закона за ДДС, защото дейността по предоставянето на места за спиране, както и за преместване на неправилно паркирани коли не е икономическа. "Събираната цена се определя въз основа на необходимите материално-технически и административни разходи за предоставянето на услугата и не е свързана с търсене на печалба, каквато икономическата дейност предполага", се казва в решението, с което размерът на таксите за тези услуги е отменен.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВАС.