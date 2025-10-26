Мътната вода от чешмите изведе търновци на протест на Димитровден

Много търновци близо 2 часа протестираха срещу лошото качество на водата, която тече от чешмите им над 10 дни. Пред паметника "Майка България" в центъра на Велико Търново те настояха за чиста вода и поискаха оставки и прокурорска проверка. Протестиращите не вярват на здравните власти и на ръководството на водното дружество, че водата от водопровода не е опасна за здравето.

Протестиращите не приемат, че залповото вливане на милиони кубици с октомврийските дъждове в язовир "Йовковци", са довели до мътната и миришеща вода от чешмите и поискаха чиста и годна за пиене вода. Смятат, че има проблем с пречиствателната станция, който се прикрива с манипулативни твърдения.

Недоволните настояват и за компенсации от месечната сметка, защото плащат два пъти - веднъж за доставените кубици от язовира, и втори път - купуват минерална вода.

С петиция до ресорните министри, отговорните институции и областния управител хората настояват за отговори защо се стигна до това положение. Гневните граждани искат и оставката на управителят на ВиК.

Такива проблеми с водата от язовир „Йовковци" не е имало никога, заяви инж. Георги Георгиев, който е от строителите на съоръжението и на пречиствателната станция към него.