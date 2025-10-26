ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Конфискуваха 2 металотърсача на иманяр, спипан да рови за ценности край Скутаре

Ваня Драганова

[email protected]

1344
Металотърсач СНИМКА: МВР

У него са открити 41 монети

Мъж, засечен да копае за ценности край пловдивското село Скутаре, остава без двата металотърсача, които използвал. Той бил хванат в местността Йотов Геран да рови противозаконно за археологически обекти на 4 октомври 2024 г. Носел и метална лопата, а впоследствие у него били открити и 41 монети. 

Иманярят бил задържан за 24 часа, а след това освободен с мярка "подписка". Изправен пред Окръжния съд в Пловдив, признал вината си и договорил да бъде наказан с пробация от 6 месеца. Ще плати разноските по делото от близо 1500 лв. Монетите също ще бъдат конфискувани, а лопатата - унищожена като вещ без стойност.

Споразумението вече е одобрено от съда. 

Металотърсач СНИМКА: МВР

