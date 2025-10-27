Кметът на Елин Пелин: На Хелоуин се говори за „пакост или лакомство“, а всъщност това е диабет или затвор

Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани със заповед празнуването на "Хелоуин" в училищата, детските градини и читалищата на територията на общината. Забраната е заради 1 ноември - Деня на народните будители. Фейсбук пък отвърна с масово честване на празника.

Това е нещо, което е необходимо. Преди 9 г., когато за първи път издадохме тази забрана, беше с цел да обърнем фокуса върху Деня на народните будители, а не да бъде засенчван от нещо, което вие наричате празник. Той не кореспондира с нашата народопсихология, с нашата история, каза кметът през бTV. Преди 9 г. обикалял площада и срещнал няколко деца, които му обяснили, че няма да учат, защото честват Хелоуин. Трябваше да предизвикаме общественото внимание върху Деня на будителите. Не си мислете, че на мен ми приятно да ме възприемат все едно искам да забраня нещо забавно и приятно. В този т.нар. празник няма нищо поучително. Говори се за "пакост или лакомство", а всъщност това е диабет или затвор, каза още той. Масовостта пък била да се чества Деня на будителите. По улиците пък можело да правят каквото си поискат.

Никого няма да арестувам, ако дойде с празнични костюми. Няма да има скандали и разногласия, каза още той.