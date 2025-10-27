Родителите на убитата 15-годишна Божидара: Виновният вероятно няма да получи присъда

Родителите на 15-годишната Божидара, която загина при тежка катастрофа през 2018 година, продължават да търсят справедливост и да живеят с болката от загубата.

7 години и 5 месеца са изминали от смъртта на младото момиче. Присъда обаче още няма.

"Виновният вероятно няма да получи присъда. Сигурно, ще подмине и 10 години. Това е непело. Трябва да има някакви рамки за край на дело. Това не е нормално", каза майката на Божидара пред Нова тв.

"Днес се надяваме да има справедливост. Животът бе пред нея, но загина", добави още почернената родителка.

"И доживотна присъда да му дадат, детето ми няма да се върне. Всеки ден стават катастрофи и умират деца. Невинни. Всичко това е заради липсата на наказание у нас", каза бащата на Божидара - Данаил Тодоров.

"Една година по-късно, той е хванат с наркотици. И получава условна присъда. Едното ми дете е мъртво. Другото избяга от България, след като видя какво се случи. Третото ми аз ще го правя в чужбина, защото тук нищо не се променя", добави още той..

По думи на бащата, обвиненият в убийството в момента кара камион.

"Извинение не сме получили още от него. Даже ни се смее в лицето, когато ни види. Имаше и разговори да не сме го съдили", добави още майката на загиналата.