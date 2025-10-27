ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ВСС разпределя 1 милиард евро и определя кариерите...

Предложение за промяна на реда за бащинството обсъжда тристранката

Заседание на тристранката Снимка: Велислав Николов

Предложение за промяна на реда за ползване на бащинския отпуск е една от темите, които ще обсъди Националният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) на днешното си заседание от 15:00 часа, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Законопроектът за изменения в Кодекса на труда е внесен от Венко Сабрутев и група народни представители. В мотивите на вносителите се посочва, че сега бащите имат право на 15 дни отпуск след раждане на дете, като отпускът е от датата на изписване на детето. Целта на законопроекта е да осигури по-голяма гъвкавост чрез промяна в реда за ползване на отпуска и тя да може да се използва наведнъж или на части, според нуждите на всяко семейство, в рамките на първата година от датата на раждането на детето.

Съветът ще разгледа и предложения за промени в Кодекса на труда, направени от Елисавета Белобрадова и група народни представители, които предвиждат натрупаният платен годишен отпуск по време на отпуска за бременност и раждане и за отглеждане на дете до 2 г. да може да се ползва почасово за вземане или водене на дете до 12 г. на детска градина или училище. Правото се прилага и за бащата, осиновителя и за тези, на които е прехвърлено отглеждането на детето, включително баба или дядо, пише БТА.

Ще се разгледат и предложения за промени в Кодекса на труда за отпадане на почивните понеделници, когато официалният празник се падне в почивен ден. Законопроектът е внесен от Йордан Иванов и група народни представители.

Съветът ще разгледа и предложение за промени в Кодекса на труда, внесено от министъра на труда и социалната политика, относно адекватните минимални работни заплати в Европейския съюз. 

По-рано този месец социалните партньори не постигнаха съгласие за гъвкаво работно време на родителите на ученици до 12 години през лятната ваканция.

Заседание на тристранката

