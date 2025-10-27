Трифон Панчев: БСП ще плати цената, която трябва

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

БСП ще плати цена, която трябва. Ще има цялостна промяна. Партията ще я има.

Това каза пред Нова телевизия Трифон Панчев, член на Националния съвет на БСП.

"Не сме забравили, че сме управлявали с ДПС. Изборът на Наталия Киселова бе направен преди да бъде форматирано правителството. Аз предложих Киселова да бъде шеф на парламента. Трябва да има промени", обясни той.

"Направихме много за нашите избиратели. Преборихме се да остане швейцарското правило ", каза още Панчев.

По думите му във всеки един от секторите в държавата трябва да има реформи.